ВВС Колумбии завершили модернизацию вертолетов UH-1H к стандарту "Хью-2"

ЦАМТО, 18 мая. Военно-воздушные силы Колумбии завершили модернизацию состоящих на вооружении многоцелевых вертолетов UH-1H к стандарту "Хью-2" (Huey II) с поставкой десятой и последней машины (FAC 4427).

Работы, начиная с 2012 года, выполнялись командованием обслуживания ВВС Колумбии (Comando Aereo de Mantenimiento – CAMAN). Это предприятие является единственной организацией в Латинской Америке, сертифицированной Bell для выполнения модификации вертолетов к стандарту "Хью-2".

Процесс модернизации предполагает выполнение работ по проверке и усилению структурных элементов, замену хвостовой балки, силовой установки улучшенным двигателем T53-L-703 мощностью 1800 л.с., полное обновление электроники и установку "стеклянной" кабины для повышения надежности и точности получаемой информации.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в результате модернизации боевые возможности, а также уровень безопасности эксплуатации парка "Хью" существенно расширились. Одновременно сократились расходы на техническое обслуживание и затраты на логистику.

"Хью-2" будут использоваться для перевозки войск, медицинской эвакуации, поддержки поисково-спасательных операций, операций по пожаротушению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

По оценкам Jane's Defence Weekly, на вооружении более 70 стран мира все еще находятся около 1300 вертолетов "Хью". "Хью-2" популярен в странах, которым требуются средние многоцелевые вертолеты по приемлемой стоимости (стоимость "Хью-2" составляет около 6 млн. долл. по сравнению с 20 млн. долл. за новый UH-60 "Блэк Хок").

В число стран, которым были поставлены "Хью-2", входят Аргентина, Колумбия, Гватемала, Ирак, Иордания, Казахстан, Кения, Ливан, Перу, Филиппины и Уганда.