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ТАСС

Россия завершила вывод из Сербии военных, помогавших бороться с пандемией

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Военные вирусологи приступили к борьбе с коронавирусом в Сербии. Фото сайта www.mil.ru
Военные вирусологи приступили к борьбе с коронавирусом в Сербии. Фото сайта www.mil.ru.

Гуманитарная операция Минобороны РФ продлилась 44 дня

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Последний самолет с российскими военными, помогавшими Сербии бороться с пандемией коронавируса, вернулся в понедельник в Россию. Об этом сообщили в Минобороны.

"18 мая завершилась 44-дневная гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

По данным военного ведомства, Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с последней группой военных прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский. Все находившиеся на нем военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемические мероприятия. На аэродроме организована специальная обработка прибывшей военной техники и воздушных судов.

Ранее сообщалось, что 18 мая четырьмя самолеторейсами в Россию из Сербии будут доставлены более 20 военнослужащих и семь единиц специальной военной техники.

Помощь Сербии

В рамках гуманитарной операции с 4 апреля на аэродром Батайница под Белградом самолетами военно-транспортной авиации ВКС России были переброшены 87 российских военных специалистов, имеющих опыт борьбы с эпидемиями, вызванными опасными инфекциями, а также необходимая военная техника и медицинское оборудование. В состав группы вошли опытные специалисты-эпидемиологи, вирусологи с уникальным оборудованием и техникой, позволяющим в кратчайшие сроки выявлять возбудителей опасных инфекционных заболеваний, а также врачебные бригады с медицинским оборудованием для оказания квалифицированной помощи инфицированным коронавирусом пациентам.

Российские военные медики привлекались для лечения пациентов в более чем 30 населенных пунктах Сербии, наиболее пострадавших от пандемии. Восемь врачебно-сестринских бригад приняли участие в осмотре и лечении 880 заразившихся. Российские эпидемиологи и вирусологи провели оценку и анализ эпидемической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в сербских профильных медучреждениях.

Специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с сербскими военными проведена полная дезинфекция медицинских учреждений и социально значимых объектов в более чем 40 населенных пунктах Сербии. Обработано 376 зданий и сооружений, более 1 млн 685 тыс. кв. м внутренних помещений, около 500 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием.

В Россию также вернулись военнослужащие, успешно выполнившие задачи по оказанию помощи в борьбе с пандемией в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины). Всего российскими специалистами там были продезинфицированы 28 объектов в 11 городах, обработано около 50 зданий и сооружений общей площадью более 200 тыс. кв. м, а также около 20 тыс. кв. м участков дорог с твердым покрытием. Российские военные медики дали рекомендации и оказали помощь в лечении пациентов с коронавирусом в более чем 20 медицинских центрах Республики Сербской.

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