Что будет при «встрече» стелс-истребителей F-35 и J-20: роль параметров ЭПР

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Что произойдёт, если в зоне проведения боевой операции или патрулирования «встретятся» истребители пятого поколения ВВС Китая и ВВС США? Этот вопрос только на первый взгляд кажется несколько странным. Но, по большому счёту, он имеет актуальность в связи с тем, что китайские авианосцы с авиакрылом из F-35B являются частыми гостями в водах, примыкающих к морским границам КНР. Мало того, самолёты пятого поколения F-35 имеются в распоряжении региональных соседей КНР – Японии и Южной Кореи. В скором времени они могут стать основой военного авиапарка Сингапура.

Вероятность «встречи» F-35 и J-20 во время патрулирования возрастает. И если учесть, что и в США, и в Китае на первое место любят выводить «стелс»-характеристики своих истребителей, то рассмотреть такую встречу стоит именно с точки зрения того, кто из них первым обнаружит противника.

Для китайского истребителя J-20 на частотах около 10 ГГц, ЭПР (эффективная площадь рассеяния) в носовой части находится в интервале 0,01-0,1 кв.м. В Китае утверждают, что именно такие показатели были получены при тестировании в БЭКе (безэховой камере). Речь в данной ситуации идёт о радиочастотной БЭК – той, где отсутствует радиоволновое отражение от стен замкнутого пространства.

Для американского F-35 при учёте того же ракурса ЭПР оценивается тысячными долями квадратного метра.

Примерная схематичная диаграмма ЭПР для F-35, где круг минимального радиуса соответствует заявленным 0,001 кв.м. Источник изображения: topwar.ru

Однако это, как и в китайском случае, данные, которые представляются тамошними СМИ. Как обстоят дела с ЭПР J-20 и F-35 на самом деле, - открытый вопрос. Но если исходить из тех данных, которые имеются в открытом доступе, то незаметность американского истребителя всё же выше параметров незаметности детища китайского военного авиапрома. То есть, у "американца" имеется преимущество по обнаружению, а значит и по первичности осуществления атаки (если рассматривать именно такой вариант "встречи" противников в воздухе).

Вот только все эти выкладки оказываются малосостоятельными в случае реального воздушного боя. Ведь ситуация, при которой J-20 и F-35 будут идти друг на друга "нос к носу", имеет крайне низкую вероятность. Соответственно и параметры обнаружения (необнаружения) зависят даже не столько от возможностей радаров (хотя и от них, безусловно, тоже), сколько от того, под каким углом друг по отношению к другу истребители в тот или иной момент окажутся. Вещь вполне очевидная.

Другими словами, возможная встреча американского и китайского "невидимок" - это даже не "про невидимость" как таковую, а про то, на стороне кого из пилотов окажется в "час икс" удача. Если, конечно, вынести за скобки индивидуальное мастерство, а также дополнительные средства помощи в виде инструментов мониторинга окружающей обстановки, не имеющих отношения к БРЭО самого истребителя пятого поколения.

Получается, что даже в случае "встречи" двух малозаметных самолётов (и при гипотетической необходимости принять бой), малозаметность истребителя вряд ли можно ставить на первое место. Куда важнее маневренность и вооружённость, его скоростные характеристики и упомянутое мастерство военного лётчика. Даже банальное количество часов налёта может сыграть роль важнее той, которую определяли при нанесении стелс-покрытия. Это покрытие в первую очередь может быть важным для преодоления наземных рубежей ПВО, но при выходе на потенциальный воздушный бой его важность явно снижается.