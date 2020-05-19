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Российская газета

Военных Беларуси вооружат бронемашиной химической разведки "Химера"

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wikipedia.org
wikipedia.org.

В Беларуси началась разработка машины радиационной, химической и биологической разведки "Химера". Платформой для новой техники стал бронеавтомобиль "Кайман".

"С помощью "Химеры" можно проводить поиск и определение направления источников гамма-излучения, обнаружение токсических химикатов, идентификацию биологически патогенных агентов", - говорится в сообщении государственного Военно-промышленного комитета РБ.

Забор образцов будет производиться в автоматическом и ручном режимах. Стационарная аппаратура на борту "Химеры" будет включать метеорологический комплекс типа GMX500, который позволит выдавать точный прогноз погоды. Данные в режиме реального времени будут передаваться на пункты управления войсками.

Для защиты экипажа от заражения в машине предусмотрена фильтровентиляционная установка. В распоряжении химиков также имеются - индивидуальные дозиметры гамма-излучения, защитные костюмы. На крыше бронемашины разместится боевой модуль с крупнокалиберным экипажем или гранатометом.

Полная масса "Химеры" около семи тонн. Двигатель мощностью 170 л.с. позволяет разгонять бронеавтомобиль до 110 километров в час.Запас хода - 1000 километров. Машина химразведки способна плавать со скоростью 8 километров в час.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
Кайман МБТС
Проекты
ЯО
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