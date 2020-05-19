Дозаправку в воздухе показали из кабины Су-34

Базирующиеся в Ростовской и Волгоградской областях более 20 экипажей Су-24М, Су-34 и Су-30СМ отработали дозаправку в воздухе. Ролик с отработки элементов боевой подготовки из кабины Су-34 опубликовала «Звезда».

Дозаправка проводилась на высоте в шесть тысяч метров, а дистанция между самолетами составляла 20 метров. Шланги с воздушного танкера к топливным бакам самолетов тянули на скорости около 600 километров в час. Дозаправка производилась с заправщика Ил-78 ВКС, способного за один вылет пополнить топливом от восьми до десяти самолетов.

В апреле заместитель командира эскадрильи Герой России майор Андрей Дьяченко поделился впечатлениями от воздушной дозаправки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 танкером Ил-78, при которой «ладошки все равно потеют».