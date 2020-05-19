Оригинал взят у коллеги dambiev в Полиции Филиппин переданы российские грузовые автомобили повышенной проходимости Урал NEXT

16 мая 2020 года транспортному подразделению Сил специального назначения Национальной полиции Филиппин переданы первые 10 российских грузовых автомобилей повышенной проходимости Урал NEXT 2 штабные машины переменного объема и 8 грузовиков), производящихся на Уральском автомобильном заводе в Миассе.

Сообщается, что партия из 37 единиц приобретена через официального дилера АО Уральский автомобильный завод "Урал" на Филиппинах.