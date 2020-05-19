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Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier

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17 мая 2020 года в Уичите (штат Канзас) совершил первый полет первый опытный образец (регистрационный номер N408PR) нового легкого двухдвигательного турбовинтового транспортного самолета Cessna SkyCourier разработки американской компании Textron Aviation (авиационное подразделение корпорацииTextron, использующее бренд Cessna).

Первый опытный образец (регистрационный номер N408PR) нового легкого двухдвигательного турбовинтового транспортного самолета Cessna SkyCourier в первом полете, 17.05.2020 (с) Textron Aviation

Напомним, что о программе создания 19-местного транспортно-пассажирского двухдвигательного турбовинтового самолета Cessna SkyCourier (также используется обозначение Cessna 408) было объявлено в ноябре 2017 года. Он станет самым большим турбовинтовым самолетом в линейке Cessna и Textron Aviation (до того самым крупным турбовинтовым самолетом у них был 14-местный однодвигательный Cessna Caravan).

Одновременно стартовым заказчиком самолета Cessna SkyCourier в ноябре 2017 года выступила одна из ведущих мировых служб курьерской доставки FedEx Express, которая разместила заказ на 50 грузовых самолетов этого типа с опционом еще на 50 единиц. Поставки ей должны были быть начаты с 2020 года, хотя это срок вряд ли будет выдержан.

Сейчас сроки начала поставок Cessna SkyCourier официально не называются, и программа отстает примерно на год от первоначально называвшихся сроков. Всего планируется построить шесть летных и наземных опытных образцов самолета для обширной программы испытаний.

Самолет Cessna SkyCourier оснащен двумя турбовинтовыми двигателями Pratt & Whitney PT6A-65SC взлетной мощностью по 1100 л.с. с четырехлопастными воздушными винтами McCauley. В грузовом варианте полезная нагрузка составляет 6000 фунтов (2720 кг), в пассажирском - 19 пассажиров. Заявлены крейсерская скорость в 200 узлов (370 км/ч) и максимальная дальность полета до 900 морских миль (1667 км), дальность полета с нагрузкой 5000 фунтов (2268 кг) составит 400 морских миль (741 км). Практический потолок 25000 футов (7620 м). Полеты могут производиться с полосы длиной 3300 футов (1007 м).

Первый опытный образец (регистрационный номер N408PR) нового легкого двухдвигательного турбовинтового транспортного самолета Cessna SkyCourier в первом полете, 17.05.2020 (с) Textron Aviation

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Cessna
Pratt&Whitney
Textron
Проекты
2020-й год
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