Новая тактика: в США обеспокоены активностью России в Арктике

NI: новая тактика ВМФ России поставила под удар подлодки НАТО

Россия осваивает новую противолодочную тактику в Арктике на фоне усиления активности НАТО в этом регионе, пишут американские СМИ. Тем временем, Североатлантический альянс проводит свои противолодочные учения. Ранее о том, что российское присутствие в Северной Атлантике угрожает линии противолодочной обороны НАТО, говорили в Госдепе США.

Россия провела свои учения в Арктике после того, как в этом регионе впервые со времен «холодной войны» осуществили маневры военные суда США и Великобритании, пишет американское издание The National Interest. В этом регионе расположена штаб-квартира Северного флота РФ, который отвечает за военно-морские стратегические ядерные силы страны.

Журналисты отметили, что страны НАТО проявляют к Баренцевому морю повышенный интерес из-за напряженных отношений с Россией.

Как отмечает Business Insider, ВМС США и их партнеры стали проводить больше времени в этом регионе, чтобы получить опыт в военно-морских операциях в сложных условиях, в том числе в условиях экстремальных арктических холодов.

При этом Россия активно осваивает новую противолодочную тактику. По информации Navy Recognition, ее разработали еще в прошлом году, но силы российского флота испытали ее в действии недавно. NI пишет, что российская специальная ударная группа включает несколько малых противолодочных кораблей и корвет проекта 22160, оснащенных современными гидролокаторами. Они способны без проблем вычислять подводные лодки, торпеды и боевых пловцов. Полученную информацию корветы передают боевым кораблям, которые уничтожают неприятеля торпедами и глубинными бомбами.

Внедрение такой тактики может стать проблемой для Соединенных Штатов. При этом на данный момент у них есть намерение в течение следующего десятилетия начать замену устаревших подводных лодок класса "Огайо". При этом цена десяти новых субмарин класса "Колумбия" может ограничить возможности американских ВМС по восстановлению других сил.

В издании обратили внимание, что страны НАТО тоже продолжают проводить противолодочные учения, поскольку свои подводные лодки развертывают все больше стран, которые не входят в состав коалиции. Как писало издание USNI News, «способность сил НАТО обнаруживать, выслеживать и распознавать субмарины важна не только для укрепления обороны против России, но для обеспечения базовой безопасности передвижений в Средиземном море».

Ранее об угрозе российского присутствия в Северной Атлантике для линии противолодочной обороны НАТО говорил зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.

По его словам, Москва создала в Арктике новые военные бригады и командования, а также смогла восстановить «инфраструктуру времен "холодной войны».

Теперь в регионе есть российские аэродромы и порты. Кроме того, государство намеревается разместить зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 на Кольском полуострове, констатировал зампомощника американского госсекретаря.

«Подобное наращивание военного присутствия выходит за рамки территориальной обороны», - подчеркнул он.

Мерфи выступил с обвинением в адрес России и Китая, что они якобы пытаются бросить вызов интересам США. По его мнению, такие действия могут помешать Соединенным Штатам и Канаде оперативно ответить в случае кризиса и «поставят под угрозу Фареро-Исландский рубеж».

В марте президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в Арктике, согласно которому в российской зоне региона была создана группировка войск для обеспечения безопасности.

«Реализация государственной политики России в Арктике по состоянию на 2020 год обеспечила: ... создание группировки войск общего назначения ВС РФ в Арктической зоне Российской Федерации, способной обеспечить военную безопасность в различных военно-политических условиях», - указано в документе.

В нем также сообщается о создании активно функционирующей береговой охраны и улучшении контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой.

В том же месяце ВМС США разместили на своем YouTube-канале видео, на котором запечатлено всплытие подводной лодки USS Toledo в Арктике. На записи видно, как рубка подводной лодки пробивает лед, а на ограждение субмарины выходит экипаж. Американские военные освободили надстройку от льда с помощью бензопил.

В ВМС пояснили, что две быстроходные подводные лодки USS Toledo и USS Connecticut прибыли в Арктику для участия в учениях ICEX 2020. Их проводят в Северном Ледовитом океане, чтобы оценить готовность ВМС США к операциям в регионе.

Лидия Мисник