Rzeczpospolita (Польша): ядерная Польша? Не стоит спешить

Выступление заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер в Университете Осло09 Sep. 2019На встрече НАТО в верхах в Брюсселе в 2018 году главы государств и правительств вновь подтвердили давнюю приверженность НАТО ядерному сдерживанию, заявив, что до тех пор, пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным союзом. Ничто из этого не изменится в мире после прекращения действия ДРСМД, поэтому название этой беседы может немного ввести в заблуждение. Но могут повлиять и другие факторы, о которых я сейчас расскажу…О договоренностях по оружию США, хранящемуся на территории определенных союзников в Европе. Я еще раз подчеркну, что США сохраняют полный контроль, и эти договоренности были кодифицированы Соединенными Штатами и Советским Союзом до подписания Договора о нераспространении ядерного оружия в 1968 году. Именно по этой причине сегодня у меня вызывают недовольство жалобы, которые мы слышим от России по поводу договоренностей о совместном использовании ядерного оружия, нарушающих Договор о нераспространении ядерного оружия. Они были согласованы и согласованы в письменной форме в 1968 году с советским правительством, так что причин для жалоб нет.Для поддержки американского ядерного оружия передового базирования в Европе союзники предоставляют возможности и инфраструктуру; самолеты двойного назначения играют центральную роль в этих усилиях, но также важны и вспомогательные взносы, позволяющие большему числу союзников участвовать в соглашениях о распределении ядерного бремени. Отличным примером этого являются так называемые миссии SNOWCAT (обеспечение применения ядерного оружия с помощью обычной тактики действий авиации), в которых самолеты-истребители союзников сопровождают самолеты двойного назначения, если их вызывают для выполнения ядерной миссии. НАТО всегда стремится к максимально широкому сотрудничеству и участию в согласованных механизмах распределения ядерного бремени.В дополнение к оружию ТВД в Европе, количество которого невелико, определенную роль также играют стратегические силы Соединенных Штатов. Они являются высшей гарантией безопасности Североатлантического союза. Независимые стратегические ядерные силы Соединенного Королевства и Франции играют собственную роль в сдерживании и вносят существенный вклад в общую безопасность Североатлантического союза. Отдельные центры принятия решений этих стран НАТО вносят вклад в сдерживание, усложняя расчеты потенциальных противников. Если какой-либо противник решит напасть на НАТО, он должен будет противостоять не только процессам принятия решений НАТО, но и процессам принятия решений в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Поэтому мы считаем, что это является важным вкладом в любую попытку произвести расчеты в отношении применения ядерного оружия....Я должна также подчеркнуть, что все решения НАТО в ядерной сфере принимаются на политическом уровне через Группу ядерного планирования. НАТО не передает полномочия на принятие каких-либо решений об использовании ядерного потенциала нашим военным командующим. Абсолютно никакие полномочия в этой области не передаются командующим....---------------Группа ядерного планирования (ГЯП) НАТО - высший руководящий орган альянса по вопросам ядерной политики. Он предназначен для изучения общих проблем ядерной стратегии Североатлантического союза, разработки планов развития ядерных сил блока, рассмотрения вопросов развертывания, обеспечения безопасности, охраны и живучести ЯО, контроля над вооружением и распространением ОМП. Заседания ГЯП с участием министров обороны стран-членов НАТО (кроме Франции) проводятся, как правило, два раза в год в рамках работы Комитета военного планирования под председательством генерального секретаря НАТО или его заместителя. Представитель Исландии участвует в работе группы в качестве наблюдателя. В период между заседаниями ГЯП ее функции выполняет Постоянная группа ядерного планирования, в состав которой входят представители стран-участниц в Постоянном совете НАТО.Основную подготовительную работу заседаний Группы ядерного планирования проводит штабная группа ГЯП, которая заседает не реже одного раза в неделю. Главный консультативный орган при ГЯП - Группа высокого уровня ГЯП. В ее состав включены высокопоставленные представители военных ведомств и государственных учреждений стран-членов блока, а также эксперты, специализирующиеся в области коалиционной ядерной политики. Заседания этой группы проходят несколько раз в год под председательством США.----------О "Постоянном совете НАТО"The North Atlantic Council is the principal political decision-making body within NATO. It oversees the political and military process relating to security issues affecting the whole Alliance. It brings together representatives of each member country to discuss policy or operational questions requiring collective decisions, providing a forum for wide-ranging consultation between members on all issues affecting their peace and security....-------------Я не знаток структуры НАТО, но мне непонятно, каких "дополнительных прав" - к уже имеющимся - требуют поляки (чтобы не считать себя "второсортными" :)).