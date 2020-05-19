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Rzeczpospolita (Польша): ядерная Польша? Не стоит спешить

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Учения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше.
Источник изображения: © flickr.com, 1GNC Mnster

Между США и Германией — двумя важнейшими союзниками Польши разворачивается игра вокруг ядерного оружия. Появится ли оно в Польше? Пока не ясно. Но автор возмущен, что к Польше относятся как к члену НАТО второго сорта, которому участие в программе по использованию ядерного оружия не положено по умолчанию из-за опасений рассердить Россию.

Ядерное оружие стало элементом игры, разворачивающейся между двумя сильнейшими странами Запада и самыми важными союзниками Польши. Пока пути США и Германии еще не расходятся. Варшаве не следует занимать в этом деле конфронтационную позицию, но это не значит, что Восточно-Центральная Европа должна иметь меньше прав, чем западная часть континента, в том числе в сфере ядерного сдерживания.

Мы видели уже множество примеров ведения дипломатии в Твиттере (особенно ей увлекается Дональд Трамп), но, пожалуй, такие ситуации еще никогда настолько непосредственно не касались Польши и (уже даже без "пожалуй") никогда ранее к ним не подключался немецкий МИД. Посол Германии Рольф Никель (Rolf Nikel) моментально отреагировал на твит посла США Джорджетт Мосбахер (Georgette Mosbacher). Произошло это поздним вечером в пятницу, что тоже беспрецедентно.

Мосбахер пригрозила, что американцы могут забрать свое ядерное оружие с территории Германии и перевести его в Польшу. Оно в рамках появившейся в годы холодной войны натовской программы по совместному использованию ядерного оружия находится в распоряжении нескольких давних членов Альянса, однако, население некоторых стран, в частности, немцы, выступают против этого. Сейчас идею отказа от таких вооружений продвигает левое крыло входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии.

Никель ответил своей коллеге, что "спекуляции не имеют смысла", поскольку коалиционный договор СДПГ и ХДС предусматривает выполнение обязательств в отношении НАТО. Все это так, но только на сегодняшний момент, а через полтора года состав правительства может измениться. СДПГ выступает единственной силой, в которой преобладает осознание важности трансатлантических связей и сохранения Альянса в той форме, которая гарантирует странам его восточного фланга ощущение безопасности.

В других партиях люди с такой позицией тоже есть, однако, верх там берет наивный пацифизм, вера в появление цивилизованной России и активное ведение с ней бизнеса. Одновременно в Германии торжествует антиамериканизм. Благодарность в отношении Америки, в самые сложные моменты холодной войны защищавшей немцев и позволившей им добиться экономического процветания, испытывают уже только представители старшего поколения политиков. Те же самые немецкие круги, которые питают отвращение к американскому ядерному оружию, выступают за отмену санкций в отношении России, а также изо всех сил продвигают (и продвигали) строительство "Северных потоков".

Польше и ее соседям, которым посчастливилось присоединиться к НАТО в 1999 году и в последующие годы, следует учитывать все возможные сценарии, в том числе предполагающий возможность размещения американского ядерного оружия у себя. Об этом нет смысла громко спорить сейчас в Твиттере, решительно занимая одну из сторон: американцы не перевели к нам с немецкой территории своих военных, хотя тоже этим грозили, не переведут они и ядерных вооружений. Этого не произойдет до тех пор, пока в Германии остаются у власти партии, не стремящиеся произвести революцию.

Между тем нельзя позволять относиться к Польше как члену НАТО второго сорта. Мы состоим в Альянсе уже 21 год, но до сих пор слышим, что у нас нельзя делать то, что в Германии, Италии или Бельгии, поскольку это рассердит Россию. Участие в программе по совместному использованию ядерного оружия не положено нам якобы по умолчанию. Москва, однако, уже давно попрала все договоры с западными государствами, а новая часть Альянса тоже имеет право на безопасность, которую ничто не гарантирует лучше, чем система сдерживания.


Ежи Хащиньский (Jerzy Haszczyński)

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4 комментария
№1
19.05.2020 08:57
Ядерные Куба и Венесуэла то-же отличная идея!
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№2
19.05.2020 17:29
А что это такое - "совместное использование ядерного оружия"?
Если условные "поляки" смогут применять его сами - то это то же самое, что передать им ядерное оружие. Если "поляки" могут блокировать его применение - это не совместное использование, а "совместное неиспользование". :)
К тому же "ядерное оружие" бывает тактическое и стратегическое. О каком из них речь?

В чем суть-то - "технически"? "Политически" все понятно.

По чьей территории польская kurwa собирается "совместно использовать" ядерное оружие? И в какой ситуации?
C Россией Польша не граничит (кроме Калининградского анклава).  Kurwa оттуда "ожидает вторжение" насильника, который соблазнится ее прелестями? Вряд ли. И "вторжение" вряд ли, и "соблазнится" тоже. Сама собирается "вторгнуться", задрав юбку до подмышек? Зачем тогда ядерное оружие?
По Белоруссии? Но у Господина явно другие планы относительно Белоруссии.
По Украiне? По собственной "оккупированной территории"? Напугала ежа голой жопой. :)

В общем, чисто технически - это вой в стиле "хочу, чтобы Господин назначил меня любимой женой!!!!!". Может, надо "полякам" напоминать, чем кончили жены Абдуллы? :)
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№3
19.05.2020 19:09
Да, насчет ядерного оружия в Европе.
Понтяно, что речь об американском тактическом ядерном оружии, а не о стратегическом оружии Великобритании и Франции.
Американское ТЯО в Европе - это сейчас полторы сотни свободно падающих бомб B61, с тротиловым эквивалентом от 0.3 кТ до нескольких сотен кТ.  Хранятся в Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах и (вероятно) Румынии (вывезенные из Турции).
Средства доставки - самолеты тактической авиации.

Кроме Румынии (если), это оружие для нанесения ударов в пределах самой НАТО и соседних стран (Белоруссия/Украина/...) - просто по дальности действия бомбардировщиков типа Tornado (радиус действия - от 500 до 1200 км, в зависимости от нагрузки и профиля полета). Расстояние от Берлина до Минска  по прямой - примерно 1000 км. Впрочем, о Белоруссии как цели можно забыть (сейчас - по причине Батьки и Союзного государства, после него - по причине быстрого перехода Белоруссии в состояние Польши/Украины). По разным причинам.
США принимают все меры по снижению риска для себя в случае конфликта в Европе. "Германия" - тоже. Так что полякам остается писать гусарские статьи в таких журналах - типа мы тоже борцы с рашистами!!!! Держите нас семеро!!!!

Впрочем, полякам и без ядерного оружия волноваться нечего - их роль шавки и провокатора будет только возрастать, так что похлебка в миске от Господина будет, и все жирнее и жирнее. Правда, и риски возрастут - и, скорее всего, нелинейно относительно жирности похлебки. :)
Уж на что укропитеки строили из себя суперкрутых - но и они и не "оправдали возложенного на них высокого доверия". (С) :) Полякам приготовиться. :) Без американского ядерного оружия,  но с прадедовскими саблями и в петушиных перьях. :)
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№4
19.05.2020 19:34
Да, и еще информация по теме.

https://www.nato.int/cps/ru/natohq/opinions_168602.htm?selectedLocale=ru

Выступление заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер в Университете Осло
09 Sep. 2019

На встрече НАТО в верхах в Брюсселе в 2018 году главы государств и правительств вновь подтвердили давнюю приверженность НАТО ядерному сдерживанию, заявив, что до тех пор, пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным союзом. Ничто из этого не изменится в мире после прекращения действия ДРСМД, поэтому название этой беседы может немного ввести в заблуждение. Но могут повлиять и другие факторы, о которых я сейчас расскажу…

О договоренностях по оружию США, хранящемуся на территории определенных союзников в Европе. Я еще раз подчеркну, что США сохраняют полный контроль, и эти договоренности были кодифицированы Соединенными Штатами и Советским Союзом до подписания Договора о нераспространении ядерного оружия в 1968 году. Именно по этой причине сегодня у меня вызывают недовольство жалобы, которые мы слышим от России по поводу договоренностей о совместном использовании ядерного оружия, нарушающих Договор о нераспространении ядерного оружия. Они были согласованы и согласованы в письменной форме в 1968 году с советским правительством, так что причин для жалоб нет.

Для поддержки американского ядерного оружия передового базирования в Европе союзники предоставляют возможности и инфраструктуру; самолеты двойного назначения играют центральную роль в этих усилиях, но также важны и вспомогательные взносы, позволяющие большему числу союзников участвовать в соглашениях о распределении ядерного бремени. Отличным примером этого являются так называемые миссии SNOWCAT (обеспечение применения ядерного оружия с помощью обычной тактики действий авиации), в которых самолеты-истребители союзников сопровождают самолеты двойного назначения, если их вызывают для выполнения ядерной миссии. НАТО всегда стремится к максимально широкому сотрудничеству и участию в согласованных механизмах распределения ядерного бремени.

В дополнение к оружию ТВД в Европе, количество которого невелико, определенную роль также играют стратегические силы Соединенных Штатов. Они являются высшей гарантией безопасности Североатлантического союза. Независимые стратегические ядерные силы Соединенного Королевства и Франции играют собственную роль в сдерживании и вносят существенный вклад в общую безопасность Североатлантического союза. Отдельные центры принятия решений этих стран НАТО вносят вклад в сдерживание, усложняя расчеты потенциальных противников. Если какой-либо противник решит напасть на НАТО, он должен будет противостоять не только процессам принятия решений НАТО, но и процессам принятия решений в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Поэтому мы считаем, что это является важным вкладом в любую попытку произвести расчеты в отношении применения ядерного оружия.
...
Я должна также подчеркнуть, что все решения НАТО в ядерной сфере принимаются на политическом уровне через Группу ядерного планирования. НАТО не передает полномочия на принятие каких-либо решений об использовании ядерного потенциала нашим военным командующим. Абсолютно никакие полномочия в этой области не передаются командующим.
...
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Группа ядерного планирования (ГЯП) НАТО - высший руководящий орган альянса по вопросам ядерной политики. Он предназначен для изучения общих проблем ядерной стратегии Североатлантического союза, разработки планов развития ядерных сил блока, рассмотрения вопросов развертывания, обеспечения безопасности, охраны и живучести ЯО, контроля над вооружением и распространением ОМП. Заседания ГЯП с участием министров обороны стран-членов НАТО (кроме Франции) проводятся, как правило, два раза в год в рамках работы Комитета военного планирования под председательством генерального секретаря НАТО или его заместителя. Представитель Исландии участвует в работе группы в качестве наблюдателя. В период между заседаниями ГЯП ее функции выполняет Постоянная группа ядерного планирования, в состав которой входят представители стран-участниц в Постоянном совете НАТО.
Основную подготовительную работу заседаний Группы ядерного планирования проводит штабная группа ГЯП, которая заседает не реже одного раза в неделю. Главный консультативный орган при ГЯП - Группа высокого уровня ГЯП. В ее состав включены высокопоставленные представители военных ведомств и государственных учреждений стран-членов блока, а также эксперты, специализирующиеся в области коалиционной ядерной политики. Заседания этой группы проходят несколько раз в год под председательством США.
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О "Постоянном совете НАТО"

https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49763.htm

The North Atlantic Council is the principal political decision-making body within NATO. It oversees the political and military process relating to security issues affecting the whole Alliance. It brings together representatives of each member country to discuss policy or operational questions requiring collective decisions, providing a forum for wide-ranging consultation between members on all issues affecting their peace and security.
...
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Я не знаток структуры НАТО, но мне непонятно, каких "дополнительных прав" - к уже имеющимся - требуют поляки (чтобы не считать себя "второсортными" :)).
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