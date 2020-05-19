Элитные подразделения армии США получат новую систему стрелкового оружия NGSW

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Подразделения Сил специальных операций США вскоре планируют оснастить новым вооружением следующего поколения NGSW. Этим стрелковым оружием планируют обеспечить в дальнейшем и другие рода войск.

Об этом американским СМИ рассказал исполнительный офицер Сил специальных операций полковник Джоэл Бэббит.

Он отметил, что элитные подразделения армии США (ССО) с энтузиазмом ожидают получение этого нового стрелкового оружия следующего поколения калибра 6,8 мм.

Новая система вооружений сочетает в себе огневую мощь и эффективную дальность стрельбы пулемета с эргономичностью и точностью винтовки.

Оружие и боеприпасы отличаются относительно небольшой массой.

NGSW заменит в войсках автоматическое оружие серии M249 и карабин М4.

Различные версии новой системы оснащены целым рядом инноваций, затрагивающих баллистику, целеуказание, связь.

Проект NGSW объединяет в себе оружие, боеприпасы, а также информационную магистраль для интеграции систем управления огнём следующего поколения. NGSW имеет легкий корпус, оружие разработано под телескопический патрон повышенной летальности. Новая пуля (для патрона калибра 6,8 мм) имеет большую дальность действия и убойную силу, нежели применяемый сегодня в армии США боеприпас калибра 5,56 мм.