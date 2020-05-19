Войти
Военное обозрение

Элитные подразделения армии США получат новую систему стрелкового оружия NGSW

515
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Подразделения Сил специальных операций США вскоре планируют оснастить новым вооружением следующего поколения NGSW. Этим стрелковым оружием планируют обеспечить в дальнейшем и другие рода войск.

Об этом американским СМИ рассказал исполнительный офицер Сил специальных операций полковник Джоэл Бэббит.

Он отметил, что элитные подразделения армии США (ССО) с энтузиазмом ожидают получение этого нового стрелкового оружия следующего поколения калибра 6,8 мм.

Новая система вооружений сочетает в себе огневую мощь и эффективную дальность стрельбы пулемета с эргономичностью и точностью винтовки.

Оружие и боеприпасы отличаются относительно небольшой массой.

NGSW заменит в войсках автоматическое оружие серии M249 и карабин М4.

Различные версии новой системы оснащены целым рядом инноваций, затрагивающих баллистику, целеуказание, связь.

Проект NGSW объединяет в себе оружие, боеприпасы, а также информационную магистраль для интеграции систем управления огнём следующего поколения. NGSW имеет легкий корпус, оружие разработано под телескопический патрон повышенной летальности. Новая пуля (для патрона калибра 6,8 мм) имеет большую дальность действия и убойную силу, нежели применяемый сегодня в армии США боеприпас калибра 5,56 мм.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M249
M4 Carbine
NGSW
Похожие новости
19.05.2020
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
27.01.2020
Новости недели с комментариями Александра Шарковсвкого
05.09.2019
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
29.07.2019
Пентагон недоволен своим стрелковым оружием
06.02.2019
Перспективы развития стрелкового вооружения в армии США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 22:34
  • 21
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 19.05 22:33
  • 1
Два МРК проекта 22800 доставлены на ССЗ «Пелла» для достройки
  • 19.05 22:26
  • 10
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 19.05 22:23
  • 31
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 19.05 21:38
  • 61
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 19.05 20:41
  • 75
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 19.05 19:42
  • 4
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 19.05 19:39
  • 2088
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.05 19:34
  • 4
Rzeczpospolita (Польша): ядерная Польша? Не стоит спешить
  • 19.05 15:17
  • 3
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 19.05 11:18
  • 1
Носки как залог будущей победы
  • 19.05 11:02
  • 1
Засветились на радаре: ВКС получат новую технику для обнаружения ракет
  • 19.05 10:58
  • 1
Су-57 проходят завершающую стадию испытаний
  • 19.05 10:53
  • 2
Планы новых поставок российского вооружения Киргизии
  • 19.05 09:20
  • 61
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы