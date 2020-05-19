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ТАСС

Рогозин заявил, что США взяли курс на милитаризацию космоса

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Ранее глава SpaceX Илон Маск сообщил о возможности запуска на Марс 10 тыс. ракет

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. США хотят милитаризовать космическое пространство. Такое мнение выразил в понедельник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя слова главы SpaceX Илона Маска о возможности запуска на Марс 10 тыс. ракет для изменения климата планеты.

"Судя по всему, США берут курс на милитаризацию космоса", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

"Взорвать Марс вряд ли удастся, но предлог для вывода в космическое пространство термоядерного оружия - очевидный", - убежден Рогозин.

Ранее Маск предложил терраформировать Марс (создать условия для земной жизни), проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты. По идее главы SpaceX, это приведет к испарению замерзшего углекислого газа, из которого состоят ледяные шапки полюсов Марса. Испарившийся газ сделает атмосферу планеты более плотной и вызовет парниковый эффект, что приведет к повышению температуры.

В свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС заявил, что для проведения термоядерных взрывов на полюсах Марса понадобится около 10 тыс. запусков самых грузоподъемных ракет. Маск в ответ на своей странице в Twitter написал, что это не проблема.

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