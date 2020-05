Разработчик подтвердил создание новых российских экранопланов

В Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева подтвердили создание экранопланов нового поколения.

Как заявили в пресс-службе организации, в настоящее время создается несколько подобных летательных аппаратов, в том числе и "Чайка-2".

- АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" ведет разработки проектов экранопланов нового поколения, в том числе и А-050-742d "Чайка-2". Проект экраноплана был представлен на международных выставках. Его технические характеристики - в открытом доступе. Вопросы о строительстве экранопланов нового поколения руководство предприятия не комментирует, - цитирует сообщение пресс-службы ЦКБ РИА Новости.

Как следует из описания на сайте компании-разработчика, морской многоцелевой экраноплан "Чайка-2" проекта А-050-742d предназначен для перевозки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах, а также для решения специализированных задач МЧС. Может использоваться в качестве служебно-разъездного, санитарного, транспортного средства, для мониторинга экологического состояния внутренних водных акваторий. Аппарат способен выходить на необорудованное побережье с уклоном до пяти градусов. Базироваться "Чайка-2" может на воде и на аэродроме второго класса.

Экипаж экраноплана состоит из четырех человек. Скорость при полете у экрана достигает 360-400 километров в час, вне экрана - 450 километров в час. Дальность полета на экране составляет три тысячи километров, вне экрана - 1,9 тысячи километров.

Напомним, ранее американское издание We Are the Mighty написало о создаваемом в России новом "морском монстре", обладающим ракетным вооружением и способном перевозить до девяти тонн полезных грузов или до 100 военнослужащих.

Тимур Алимов