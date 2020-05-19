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Российская газета

Силы Хафтара бросили "Панцирь" на захваченной ПНС авиабазе Аль-Ватия

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Источник изображения: rg.ru

В Ливии подразделениям Правительства национального согласия (ПНС) удалось захватить "Панцирь-С1", принадлежавший Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Хафтара.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс находился на авиабазе Аль-Ватия, только что занятой формированиями ПНС. Бои за этот важный объект шли все последние недели.

В минувшие выходные сообщалось, что в результате атаки ударного беспилотного летального аппарата турецкого производства здесь удалось уничтожить один такой ЗРПК. Однако, судя по поступающим видеокадрам, боевая машина не имеет особых внешних повреждений. Возможно, у нее были какие-то технические неисправности, не позволившие самостоятельно эвакуироваться.

Такие установки, выполненные на четырехосном шасси немецкого производства MAN SX-45, были доставлены в эту горячую точку из Объединенных Арабских Эмиратов.

Они использовались для отражения атак беспилотников Bayraktar TB2, которые управляются турецким персоналом. Эти БПЛА организовали настоящую охоту за двигающимися по дорогам Ливии транспортным средствам. Причем очень часто жертвами ударов становятся гражданские автомобили, перевозящие сельскохозяйственную продукцию. В Сети имеется большое количество фотографий уничтоженной техники.



Алексей Брусилов

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Страны
Германия
Ливия
ОАЭ
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
MAN
Проекты
БПЛА
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