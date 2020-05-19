Планы новых поставок российского вооружения Киргизии

Как сообщило 18 мая 2020 года информационное агентство РИА Новости, Россия и Киргизия обсуждают поставку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и вертолетов Ми-8 из наличия Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

Переданные Министерством обороны России в порядке военной помощи Киргизии модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М. Кант (Киргизия), 29.04.2019 (с) АКИpress

"Обсуждается передача двух дивизионов ЗРК "Бук-М1" и дополнительного количества вертолетов Ми-8 из наличия. Очевидно, что Россия в ближайшие годы будет полностью доминировать в области военно-технической помощи Киргизии", - говорится в докладе ЦАСТ, который будет опубликован в ближайшее время.

Готовящийся к печати доклад "Союзники" исследует военный потенциал партнеров России по ОДКБ и военно-техническое сотрудничество Москвы с этими странами.

В нем также отмечается, что с 2000 года в российских военных вузах прошли обучение свыше 400 офицеров и 700 курсантов Вооруженных сил Киргизии, а 40 старших офицеров прошли курсы в Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

Согласно докладу, в сфере военного и военно-технического сотрудничества Москва является основным партнером Бишкека, полностью зависящего от зарубежной военной помощи. С 2012 года Россия и Киргизия заключили соглашения о поставке вооружений из наличия в порядке помощи на сумму около 200 миллионов долларов.

На сегодняшний день Бишкеку передано военная техника на сумму порядка 126 миллионов долларов, в том числе два военно-транспортных самолета Ан-26, четыре боевых вертолета Ми-24В, шесть вертолетов Ми-8МТВ и Ми-8МТ, два дивизиона модернизированных ЗРК С-125 "Печора-2М", до полусотни модернизированных БТР-70М; автотранспорт, легкое и стрелковое вооружение и боеприпасы.