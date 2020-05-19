Корпус морской пехоты Индонезии закупит 10 плавающих БТР

ЦАМТО, 18 мая. Корпус морской пехоты Индонезии получил средства в размере 1 трлн. рупий (около 70 млн. долл.) на покупку 10 плавающих бронетранспортеров.

Как сообщает Defense Studies со ссылкой на собственный источник, приобретаемые БТР поступят на вооружение роты "D" кавалерийского батальона морской пехоты.

Как отмечается, 12 БТР-80A этого подразделения еще в 2006 году были отправлены для поддержки миротворческой миссии ООН на Ближнем Востоке и обратно в состав роты пока не возвращены.

По информации издания, КМП предлагались амфибии "Аноа" 6x6 и "Пандур-2" 8x8, а также БТР-82A и БТ-3Ф. Теперь, с получением разрешения на экспорт нового бронетранспортера на платформе ВПК-7829 "Бумеранг", будет рассмотрен и этот вариант закупки.