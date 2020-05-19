Войти
ЦАМТО

Корпус морской пехоты Индонезии закупит 10 плавающих БТР

651
0
0
БТР БТ-3Ф
Бронетранспортер БТ-3Ф на плаву.
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 18 мая. Корпус морской пехоты Индонезии получил средства в размере 1 трлн. рупий (около 70 млн. долл.) на покупку 10 плавающих бронетранспортеров.

Как сообщает Defense Studies со ссылкой на собственный источник, приобретаемые БТР поступят на вооружение роты "D" кавалерийского батальона морской пехоты.

Как отмечается, 12 БТР-80A этого подразделения еще в 2006 году были отправлены для поддержки миротворческой миссии ООН на Ближнем Востоке и обратно в состав роты пока не возвращены.

По информации издания, КМП предлагались амфибии "Аноа" 6x6 и "Пандур-2" 8x8, а также БТР-82A и БТ-3Ф. Теперь, с получением разрешения на экспорт нового бронетранспортера на платформе ВПК-7829 "Бумеранг", будет рассмотрен и этот вариант закупки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Продукция
БТ-3Ф
БТР-80
БТР-82
Бумеранг
Компании
ООН
Похожие новости
07.11.2017
На выставке в Таиланде Россия представит более 200 образцов вооружений
30.05.2016
Бразилия и Иран заменят нам Европу
19.07.2013
Азербайджан стал 5-й страной по количеству закупленного в прошлом году у России оружия
17.07.2013
Рекордные показатели ВТС-2012
15.03.2013
Россия представила в Регистр ООН отчет по поставкам обычных вооружений за 2011 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 22:34
  • 21
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 19.05 22:33
  • 1
Два МРК проекта 22800 доставлены на ССЗ «Пелла» для достройки
  • 19.05 22:26
  • 10
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 19.05 22:23
  • 31
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 19.05 21:38
  • 61
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 19.05 20:41
  • 75
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 19.05 19:42
  • 4
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 19.05 19:39
  • 2088
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.05 19:34
  • 4
Rzeczpospolita (Польша): ядерная Польша? Не стоит спешить
  • 19.05 15:17
  • 3
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 19.05 11:18
  • 1
Носки как залог будущей победы
  • 19.05 11:02
  • 1
Засветились на радаре: ВКС получат новую технику для обнаружения ракет
  • 19.05 10:58
  • 1
Су-57 проходят завершающую стадию испытаний
  • 19.05 10:53
  • 2
Планы новых поставок российского вооружения Киргизии
  • 19.05 09:20
  • 61
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы