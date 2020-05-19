ВС Германии продолжат применение БЛА "Херон-1" в Мали

ЦАМТО, 18 мая. Бюджетный комитет парламента Германии 13 мая одобрил выделение финансирования для лизинга БЛА "Херон-1" компании Israel Aircraft Industries (IAI), применяемых ВС Германии в Мали.

По информации Shephard, около 30 млн. евро (32,4 млн. долл.) выделено для продления лизинга БЛА "Херон-1" сроком на 1 год. Предусмотрен опцион на продление действия соглашения в течение 2021-2022 гг.

Также одобрено финансирование других проектов закупки и разработки, связанных с операцией в Мали, где Германия участвует в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali – MINUSMA).

В составе миссии MINUSMA БЛА "Херон-1" эксплуатируются только ВС Германии и обеспечивают разведывательной информацией силы ООН, дислоцированные в Гао. Ожидается, что с 2023 года "Херон-1" будут заменены заказанными в лизинг БЛА большой продолжительности полета "Херон-TP" производства IAI.

Как сообщал ЦАМТО, Бундесвер также использует систему "Херон-1" для ведения воздушной разведки в Афганистане (с 2010 года). С ноября 2016 года ВС Германии применяют БЛА "Херон-1" в Мали, заключив аналогичный контракт на их обслуживание с подразделением Airbus DS Airborne Solutions (ADAS). Подписанные соглашения регулярно продлеваются. ADAS совместно с компанией-производителем БЛА Israel Aircraft Industries несет ответственность за техническое и материальное обеспечение, ремонт и обеспечение требуемой готовности к применению БЛА "Херон-1" в Афганистане и Мали.

Максимальный взлетный вес разработанного IAI средневысотного БЛА большой продолжительности полета "Херон-1" составляет 1250 кг, масса полезной нагрузки – до 250 кг, длина – 8,5 м, размах крыла – 16,6 м. БЛА может оснащаться самым современным оборудованием, включая ЭО/ИК станцию наблюдения, морскую РЛС ELM-2022, средства радиоразведки, РЛС с синтезированной апертурой. Аппарат способен осуществлять в автоматическом режиме взлет и посадку и развивает скорость до 207 км/ч. БЛА оснащен 4-цилиндровым четырехтактным двигателем Rotax 914 мощностью 100 л.с. и может находиться в воздухе до 45 ч, применяться с грунтовых ВПП в сложных условиях эксплуатации.

По данным Shephard Defense Insight, ВС Германии применяют в общей сложности 8 БЛА "Херон-1".