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ТАСС

Маск заявил, что запустить 10 тыс. ракет на Марс не проблема

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Основатель SpaceX Илон Маск
Основатель SpaceX Илон Маск.
Источник изображения: © AP Photo/John Raoux

Ранее основатель SpaceX предложил терраформировать Марс, проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Основатель SpaceX Илон Маск не считает проблемой запуск 10 тыс. ракет на Марс для проведения на его полюсах термоядерных взрывов, чтобы создать там условия для земной жизни. Об этом он написал на своей странице в Twitter, комментируя сделанное в интервью ТАСС заявление исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко о необходимости такого количеств ракет для изменения климата на Марсе.

"Не проблема", - написал Маск.

Ранее основатель SpaceX предложил терраформировать Марс (создать условия для земной жизни), проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты. По идее Маска, это приведет к испарению замерзшего углекислого газа, из которого состоят ледяные шапки полюсов Марса. Испарившийся газ сделает атмосферу планеты более плотной и вызовет парниковый эффект, что приведет к повышению температуры.

В ответ на это Блошенко в интервью ТАСС заявил, что для проведения термоядерных взрывов на полюсах Марса понадобится около 10 тыс. запусков самых грузоподъемных ракет. Однако, по его оценке, в действительности каких-то ощутимых воздействий на климат Марса (как и на климат Венеры) в ближайшей перспективе человечество оказать не в силах.

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