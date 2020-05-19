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ТАСС

Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара

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Игорь Озар
Игорь Озар.
Источник изображения: ография ruspekh.ru

Глава Роскосмоса также поблагодарил за работу Николая Севастьянова, который ранее занимал пост генерального директора РКК

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. И.о. генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Озар, назначенный на эту должность 15 мая, представлен коллективу предприятия. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"[Генеральный директор Роскосмоса] Дмитрий Рогозин 18 мая 2020 года представил коллективу Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С.П. Королева нового и.о. генерального директора предприятия Игоря Озара", - сообщили в госкорпорации.

Рогозин отметил, что Роскосмос приступает ко второму этапу своего развития - созданию интегрированных структур по тематическим направлениям. По его словам, ранее за время руководства Озаром ПАО "Сухой" там была "создана самая успешная интегрированная структура отечественного авиастроения, которая способна не только создавать самую лучшую в мире боевую авиационную технику, но и стала успешной финансовой организацией".

С наблюдательным советом Роскосмоса решение о назначении Озара будет согласовано на ближайшем заседании в конце месяца.

Рогозин также поблагодарил за работу Николая Севастьянова, который ранее занимал пост генерального директора РКК.

Назначение Озара

15 мая в пресс-службе Роскосмоса сообщили о назначении Озара и.о. гендиректора РКК "Энергия". В свою очередь Рогозин выразил уверенность в том, что Озар справится с задачами, которые стоят перед корпорацией, в том числе с запуском летных испытаний пилотируемого транспортного корабля "Орел" в 2023 году, руководством кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса и ее элементов, а также целым рядом других проектов, в том числе разработкой концепции новой орбитальной станции.

Занимавший этот пост ранее Севастьянов перешел на должность советника гендиректора Роскосмоса. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что смена руководства РКК "Энергия" связана с сохраняющимся на предприятии финансовым и производственным кризисом, касающимся сложностей в создании гражданских (пилотируемый корабль нового поколения "Орел") и военных (разработка нового разгонного блока для ракеты-носителя "Ангара-А5") проектов.

Озар в начале 2020 года покинул пост генерального директора ПАО "Сухой", где работал с 1999 года (с 2011 года - гендиректором). При нем предприятие выполнило крупные контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-35. Также в это время был завершен первый этап испытаний российского истребителя пятого поколения Су-57, машина была подготовлена к серийным поставкам.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
ПАК ФА
Су-34
Су-35
Компании
Роскосмос
Сухой ПАО
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Севастьянов Николай
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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4 комментария
№1
19.05.2020 11:30
Космос и авиация всё таки отличаются друг от друга.
0
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№2
19.05.2020 16:03
Цитата, q
По его словам, ранее за время руководства Озаром ПАО "Сухой" там была "создана самая успешная интегрированная структура отечественного авиастроения, которая способна не только создавать самую лучшую в мире боевую авиационную технику, но и стала успешной финансовой организацией".
Если, еще вспомнить Superjet 100, то просто слов нет!
Вот на счет финансов, точно успешная. Ободрала все КБ!
-1
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№3
19.05.2020 18:53
Цитата, aleks55 сообщ. №1
Космос и авиация всё таки отличаются друг от друга.
В своё время США создало NASA, которое объединило в себе авиацию и космос.
При создании "Бурана" Минавиапром и Общемаш работали совместно.
Я считаю, что космос и авиация должны быть едины, а то получается, что авиация занимается тем, что летает до высоты 40 км, а космонавтика - что выше 100 км. А высотами от 40 до 100 км никто не занимается.:)
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№4
19.05.2020 19:42
Цитата, LEO101 сообщ. №3
Я считаю, что космос и авиация должны быть едины,
Эпично... Рогозину ещё и авиацию отдать... Во заживем тогда! Писец.
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