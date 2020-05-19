"Роскосмос" создаст тематические холдинги

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Госкорпорация "Роскосмос" приступает ко второму этапу реформирования: созданию внутри корпорации тематических холдингов, заявил ее глава Дмитрий Рогозин.

"Госкорпорация приступает ко второму этапу своего развития - речь идет о создании интегрированных структур по тематическим направлениям. Эта реформа давно назрела", - сказал Рогозин, чьи слова приводит пресс-служба госкорпорации.

В понедельник он представил исполняющего обязанности главы ракетно-космической корпорации "Энергия" Илью Озара коллективу корпорации.

"Игорь Яковлевич Озар долгое время работал во главе ПАО "Сухой", под его руководством там была создана самая успешная интегрированная структура отечественного авиастроения, которая способна не только создавать самую лучшую в мире боевую авиационную технику, но и стала успешной финансовой организацией", - сказал Рогозин.

Решение о назначении Озара на новую должность было принято советом директоров РКК "Энергия" 15 мая.

"Данный вопрос будет согласован с наблюдательным советом госкорпорации "Роскосмос" на его ближайшем заседании в конце текущего месяца", - заявили в пресс-службе "Роскосмоса".

Кроме того, Рогозин также выразил благодарность прежнему руководителю РКК "Энергия" Николая Севастьянову за проделанную работу и выразил мнение, что его опыт будет крайне полезен при разработке решений, связанных со структурированием ракетно-космической отрасли в качестве советника генерального директора "Роскосмоса".

Игорь Озар родился в 1961 году в Москве. В 1984 году окончил Московский институт управления им. С.Орджоникидзе по специальности "организация управления производством в химической промышленности". До начала 2020 года занимал пост генерального директора ПАО "Сухой", где работал с 1999 года.

Под руководством Игоря Озара были созданы боевые самолёты Су-35 и Су-57, выполнены масштабные контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков и истребителей для Воздушно-космических сил России, а также завершен первый этап испытаний первого российского истребителя пятого поколения.

В конце марта стал советником главы "Роскосмоса".

"Создание новой ракетно-космической техники требует привлечения в отрасль лучших инженеров и организаторов производств из соседних отраслей. И.Я.Озар - отличное для нас приобретение", - сообщил Рогозин в "Твиттере" 30 марта.