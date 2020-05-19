Войти
Известия.ru

National Interest вспомнил о скоростной российской «подлодке-демоне»

683
0
0
Подлодка K-222
Подлодка K-222.
Источник изображения: commons.wikimedia.org

Американский журнал The National Interest рассказал, почему российская подлодка K-222 стала самой быстрой в мире.

Издание отмечает, что субмарина, произведенная во времена СССР в единственном экземпляре, была настоящим «демоном скорости».

«К-222 по классификации НАТО «Папа» использовалась для выслеживания американских или натовских наземных групп, сочетая в себе скорость и скрытность», — пишет автор Калеб Ларсон в материале от 16 мая.

Конструкция подводной лодки отличалась от традиционных российских субмарин, что позволило добавить несколько функций, которые и сделали К-222 самой быстрой в мире.

Так, вместо легких стальных сплавов при производстве этой субмарины использовали титан. Данный материал легче и прочнее, но в три-пять раз дороже стальных сплавов. Кроме того, из-за прочности титану труднее придавать форму, а сварка материала на открытом воздухе невозможна из-за поглощения металлом кислорода и утраты им ряда свойств.

В итоге для создания К-222 понадобилось строительство специальных герметичных ангаров, из которым откачали воздух и ввели вместо него аргон.

«Это был затратный процесс, но результат получился интересным. Максимальная скорость К-222 составляла чуть более 82 км/ч, что делало К-222, возможно, самой быстрой подводной лодкой в ​​мире и достаточно быстрой для ловли надводных кораблей», — отметил Ларсон.

В 2010 году К-22 была утилизирована, но некоторые ее особенности учли при строении и других российских субмарин.

18 мая сообщалось, американское издание We Are the Mighty рассказало о создаваемом в России «морском чудовище». Авторы материала обратили внимание на строительство уникального экраноплана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
NATO
Экраноплан
Похожие новости
29.11.2017
Сухогруз "Прощай, Монтана" возвращается
28.07.2017
Большой флот Владимира Путина
09.07.2014
Контроперация на семь баллов
11.03.2013
Асимметричные перспективы российского ВМФ
28.02.2011
Две военных пятилетки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 22:34
  • 21
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 19.05 22:33
  • 1
Два МРК проекта 22800 доставлены на ССЗ «Пелла» для достройки
  • 19.05 22:26
  • 10
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 19.05 22:23
  • 31
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 19.05 21:38
  • 61
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 19.05 20:41
  • 75
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 19.05 19:42
  • 4
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 19.05 19:39
  • 2088
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.05 19:34
  • 4
Rzeczpospolita (Польша): ядерная Польша? Не стоит спешить
  • 19.05 15:17
  • 3
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 19.05 11:18
  • 1
Носки как залог будущей победы
  • 19.05 11:02
  • 1
Засветились на радаре: ВКС получат новую технику для обнаружения ракет
  • 19.05 10:58
  • 1
Су-57 проходят завершающую стадию испытаний
  • 19.05 10:53
  • 2
Планы новых поставок российского вооружения Киргизии
  • 19.05 09:20
  • 61
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы