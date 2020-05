National Interest вспомнил о скоростной российской «подлодке-демоне»

Американский журнал The National Interest рассказал, почему российская подлодка K-222 стала самой быстрой в мире.

Издание отмечает, что субмарина, произведенная во времена СССР в единственном экземпляре, была настоящим «демоном скорости».

«К-222 по классификации НАТО «Папа» использовалась для выслеживания американских или натовских наземных групп, сочетая в себе скорость и скрытность», — пишет автор Калеб Ларсон в материале от 16 мая.

Конструкция подводной лодки отличалась от традиционных российских субмарин, что позволило добавить несколько функций, которые и сделали К-222 самой быстрой в мире.

Так, вместо легких стальных сплавов при производстве этой субмарины использовали титан. Данный материал легче и прочнее, но в три-пять раз дороже стальных сплавов. Кроме того, из-за прочности титану труднее придавать форму, а сварка материала на открытом воздухе невозможна из-за поглощения металлом кислорода и утраты им ряда свойств.

В итоге для создания К-222 понадобилось строительство специальных герметичных ангаров, из которым откачали воздух и ввели вместо него аргон.

«Это был затратный процесс, но результат получился интересным. Максимальная скорость К-222 составляла чуть более 82 км/ч, что делало К-222, возможно, самой быстрой подводной лодкой в ​​мире и достаточно быстрой для ловли надводных кораблей», — отметил Ларсон.

В 2010 году К-22 была утилизирована, но некоторые ее особенности учли при строении и других российских субмарин.

18 мая сообщалось, американское издание We Are the Mighty рассказало о создаваемом в России «морском чудовище». Авторы материала обратили внимание на строительство уникального экраноплана.