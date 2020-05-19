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WarSpot

Gotland снова на службе

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Источник изображения: warspot.ru

Первая в мире субмарина с анаэробной двигательной установкой вернулась на боевое дежурство. Вчера, 17 мая, портал defenseworld.net сообщил о том, что ВМС Швеции получили субмарину HSwMS Gotland после прохождения ею ремонта середины срока службы.

«В настоящее время Gotland является самой современной, самой тихой и эффективной подводной лодкой в ​​Балтийском и Северном морях. Шведские вооружённые силы и Первый подводный флот получили модернизированную подводную лодку от завода SААВ», — сообщили в пресс-службе Минобороны Швеции.

Субмарина HSwMS Gotland

Источник изображения: defenseworld.net

В ходе глубокой модернизации на Gotland установлены более 20 новых систем, которые планируют использовать при строительстве шведских подлодок следующего поколения A26. Gotland стала первой в мире субмариной, получившей анаэробную двигательную установку. В ходе модернизации подлодка была оснащена двигателем Стирлинга третьего поколения, что потребовало удлинения её корпуса на 2 м.

HSwMS Gotland является модульной субмариной водоизмещением свыше 1900 т. Основное предназначение — ведение операций в прибрежных водах. Длина подлодки — 65 м (ранее — 63 м), численность экипажа — 25 человек.

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Страны
Швеция
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