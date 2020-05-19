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Российская газета

Боевой "утенок": в Китае восхитились мощью Су-34

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Истребители-бомбардировщики Су-34
Истребители-бомбардировщики Су-34.
Источник изображения: rg.ru

Российский Су-34 является лучшим истребителем-бомбардировщиком в мире. Самолет обладает выдающейся маневренностью, высокой скоростью и мощным арсеналом для уничтожения различных наземных и морских целей, а в воздушном бою может противостоять современным перехватчикам.


К такому выводу пришли военные эксперты китайского издания "Хуаньцю шибао". Они отметили, что Су-34, как и Су-27, способен выполнить фигуру высшего пилотажа "Кобра", но его выгодно отличает возможность "наносить удар по земле с воздуха" и "огромная мощь", так как бомбовая нагрузка составляет восемь тонн.

Помимо одной 30-мм авиационной пушки, на борту Су-34 можно расположить 12 образцов вооружения, в том числе ракеты для поражения наземных и надводных целей, а также управляемые и кассетные авиабомбы. В целях самообороны на борту Су-34 могут находиться ракеты "воздух-воздух" ближней и средней дальности. При необходимости к истребителю можно также подвесить авиационные крылатые ракеты и ядерные бомбы.

"Для того чтобы потрясать своим "тяжелым кулаком", Су-34 оснащен двумя турбовентиляторными двигателями с форсажными камерами. На уровне моря самолет способен развивать скорость, равную 1,2 Маха", - переводит китайских экспертов "ИноСМИ".

Особо китайские специалисты отметили уникальную конструкцию планера.

"Самая узнаваемая часть самолета - его нос, напоминающий по форме "утиный клюв" - это настоящий конструкторский шедевр. Приплюснутая передняя часть не только придет оригинальность внешнему облику истребителя, но также дает немалые преимущества" - считают эксперты.

Благодаря этому там удалось разместить более эффективную многофункциональную РЛС большего диаметра, обладающую функцией огибания рельефа и гарантирующую нанесение удара по цели при особых погодных условиях.

Хотя "утенок" не обладает стелс-покрытием, большая дальность полета и бомбовая нагрузка Су-34 не позволяет отправить самолет на "пенсию". Тем более истребитель-бомбардировщик доказал свои боевые качества в ряде локальных конфликтов.


Николай Грищенко

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Су-27
Су-34
Проекты
Наноиндустрия
Ядерный щит
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