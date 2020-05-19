В России вновь возвращаются к «морским монстрам»

Россия создает нового «морского монстра» - экраноплан «Чайка» А-050. Судно будет введено в эксплуатацию уже в этом году, утверждает американское издание We Are the Mighty.

Газета пишет, что в СССР придавалось большое значение экранопланам из-за универсального сочетания функций самолетов и кораблей. Самый известный и успешный – «Лунь». Он способен разгоняться до пятисот километров в час и нести на вооружении противокорабельные ракеты.

Сейчас разработчики создают новое поколение экранопланов из современных материалов. А-050 будет весить около 50 тонн, он сможет взять на борт сто человек или девять тонн груза. Благодаря авиадвигателям судно может перемещаться со скоростью до 450 км/ч по воде, по ледяной поверхности и ровной степи.