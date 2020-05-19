Российские «Панцири» померились силами с натовскими ракетами

«Ливийская национальная армия» (SNA) фельдмаршала Халифа Хафтара, несмотря на военную помощь Анкары и переброску нескольких тысяч сирийских наемников, продолжает теснить войска «Правительства национального согласия» (GNA).

С целью оказания помощи своим союзникам, турецкие корабли, находящиеся у берегов Ливии, нанесли удар крылатыми ракетами по позициям LNA. Сообщается, что фрегат ВМС Турции выпустил, как минимум, две таких ракеты.

Между тем, расположенные на авиабазе Аль-Ватия, системы ПВО отразили этот удар. Известно, что ЗРПК «Панцирь-С1Э» сбил две турецких ракеты. Впервые российский комплекс продемонстрировал перехват НАТОвских боеприпасов с морского носителя в небе Ливии.

«Ресурсы, связанные с Ливийской национальной армией, утверждают об уничтожении очередного турецкого беспилотника силами ПВО в районе авиабазы «Аль-Ватия». Сообщается также, что после поражения дрона был произведён пуск двух ракет с неизвестного корабля (в прибрежной акватории действуют фрегаты ВМС Турции), которые также были уничтожены средствами ПВО базы», - цитирует арабскую прессу Free News.

Ранее ЗРПК «Панцирь-С» отметились отражением ударов крылатых ракет «Томагавк» в небе Сирии. Учитывая, что экспортный вариант этого комплекса показал высокую эффективностью в борьбе с крылатыми ракетами, запускаемыми с морских носителей, у Анкары появились серьезные проблемы, так как по имеющейся информации Турция в ближайшее время готовилась нанести массированный удар со своих кораблей по территории Ливии.