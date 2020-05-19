Войти
Газета.ru

Десант в Красноярске: как военные борются с коронавирусом

779
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Военных перебросили в Красноярский край для борьбы с COVID-19

В Красноярский край для борьбы с коронавирусом перебросили военных и специальную технику. О соответствующих планах Минобороны страны стало известно 15 мая. Такое решение было принято после того, как случаи заражения были выявлены на крупнейшем в России золотодобывающем предприятии - Олимпиадинском ГОК.

В Красноярск прибыли первые самолеты Ил-76 со специалистами и техникой 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. Они будут бороться с коронавирусной инфекцией в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Военные развернут там полевой госпиталь на 1 тыс. койко-мест, проведут дезинфекцию и будут лечить больных COVID-19, сообщили в Минобороны России.

Сводный отряд военного ведомства в составе 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, а также около 100 единиц специальной военной техники перебросили по поручению президента России Владимира Путина.

Из Московской обрасти 20 рейсами перебросят 60 военнослужащих и 55 единиц техники.

Помимо этого, из города Юрга Кемеровской области и села Топчиха Алтайского края в Красноярский край железнодорожным сообщением доставят мобильный госпиталь на 100 койко-мест, подразделения обеспечения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, а также мобильный отряд радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

После того, как военные прибудут и развернут госпиталь и технику в поселке Еруда, они проведут противоэпидемические мероприятия и приступят к диагностике и лечению заразившихся коронавирусом. Их миссия направлена на то, чтобы локализовать вспышку инфекции и не допустить ее дальнейшего распространения.

Пресс-служба губернатора Красноярского края со ссылкой на главу региона Александра Усса 15 мая сообщила о планах Минобороны развернуть медицинский госпиталь на крупнейшем золотодобывающем предприятии в России - Олимпиадинском ГОК (принадлежит компании "Полюс") в Красноярском крае.

Отправка военных связана с тем, что в начале мая на предприятии был обнаружен коронавирус. Силами края там развернули мобильный госпиталь на 400 пациентов.

Региональное управление Роспотребнадзора не будет информировать о числе заболевших до окончания эпидрасследования. При этом 9 мая пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщала, что на Олимпиадинском ГОКе подтверждено 89 случаев коронавируса.

«В рамках завершающегося сплошного тестирования всех работников компании и сотрудников подрядных организаций на COVID-19 у нескольких десятков сотрудников Олимпиадинского ГОКа были получены предварительно положительные результаты», - сообщал тогда принадлежащему Григорию Березкину РБК представитель «Полюса».

Как уточнили в компании, за редким исключением все заболевшие не имели симптомов болезни. Их изолировали до получения повторных тестов. При этом на предприятии ввели пропускной режим: работников на ГОК допускают только после того, как они получат отрицательный результат теста на COVID-19.

«Все работники в вахтовых поселках разделены на малочисленные группы, которые не пересекаются между собой. В случае если у кого-то из сотрудников COVID-тест дает положительный результат, всю группу изолируют в специальных карантинных помещениях, а самого сотрудника отправляют на лечение», - пояснили в компании.

В марте «Полюс» обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой разрешить закупить китайские экспресс-тесты для диагностики коронавируса без обязательной государственной регистрации.

Позже «Коммерсант» сообщал, что руководство «Полюса» вместе с другими компаниями пожаловалось властям на нехватку тестов на COVID-19 и средств защиты для своих сотрудников. Промышленники обратили внимание, что моногорода и вахтовые поселки нуждаются в масштабной защите от коронавируса.

По данным источников издания, 31 марта у первого вице-премьера Андрея Белоусова прошло совещание на эту тему, в котором участвовали, в том числе, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова, генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев и глава «Полюса» Павел Грачев. Собеседники издания рассказали, что в рамках встречи Гурьев указал на нехватку средств индивидуальной защиты, лекарств и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в регионах, где присутствуют компании.

Грачев, в свою очередь, говорил о необходимости масштабной проверки сотрудников предприятий и подрядчиков, чтобы защитить от коронавируса заводы, моногорода и вахтовые поселки.

На следующий день после совещания был принят и вступил в силу закон, который позволяет правительству устанавливать особенности регистрации медицинских изделий в условиях ЧС, профилактики и лечения вирусных заболеваний. По словам источника РБК в одной из крупных компаний, бизнес рассчитывает, что правительство воспользуется этими полномочиями, чтобы сократить сроки регистрации иностранных медицинских изделий, в том числе тестов, предметов индивидуальной защиты и подобного.


Лидия Мисник

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Грачев Павел
Путин Владимир
Проекты
Медицина
ЯО
Похожие новости
24.04.2020
МО завершило оказание помощи Республике Сербской в борьбе с COVID-19
20.04.2020
Армии мира против COVID-19. Как военные в разных странах помогают бороться с коронавирусом
25.02.2016
Вызов принят
25.12.2013
Схватка за Арктику
23.01.2013
На пороге эпохи потрясений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 22:34
  • 21
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 19.05 22:33
  • 1
Два МРК проекта 22800 доставлены на ССЗ «Пелла» для достройки
  • 19.05 22:26
  • 10
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 19.05 22:23
  • 31
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 19.05 21:38
  • 61
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 19.05 20:41
  • 75
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 19.05 19:42
  • 4
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 19.05 19:39
  • 2088
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.05 19:34
  • 4
Rzeczpospolita (Польша): ядерная Польша? Не стоит спешить
  • 19.05 15:17
  • 3
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 19.05 11:18
  • 1
Носки как залог будущей победы
  • 19.05 11:02
  • 1
Засветились на радаре: ВКС получат новую технику для обнаружения ракет
  • 19.05 10:58
  • 1
Су-57 проходят завершающую стадию испытаний
  • 19.05 10:53
  • 2
Планы новых поставок российского вооружения Киргизии
  • 19.05 09:20
  • 61
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы