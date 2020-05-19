We Are The Mighty (США): забудьте про Годзиллу, Россия строит нового морского монстра

Американское издание пишет о российском проекте нового экраноплана «Чайка». Автор явно под впечатлением от этой машины, размеры которой он сравнивает с размерами киношного короля монстров. Подробнее о характеристиках «Чайки» — читайте в статье.

Годзиллу мы называем королем монстров, хотя во времена холодной войны в Каспийском море тоже было немного тесновато от чудовищ.

Сейчас Россия строит нового каспийского монстра.

Как сообщило российское посольство в Южной Африке, "Чайка" А-050 должна быть принята на вооружение в 2020 году. Эта машина принадлежит к классу экранопланов, или судов на воздушной подушке. Советский Союз в годы холодной войны использовал эти гибриды самолетов в основном из-за того, что они обладали уникальными свойствами, сочетая в себе качества самолета и корабля.

По данным вебсайта militaryfactory.com, одним из таких примеров является экраноплан класса "Лунь". Максимальная скорость этой машины - 550 километров в час, то есть, чуть меньше, чем у американского В-29 "Суперкрепость", который развивал скорость до 575 километров в час. Однако "Лунь" нес на борту шесть противокорабельных ракет П-270 "Москит", которые используются ограниченно на надводных кораблях, таких как эсминцы проекта 956 и ракетные катера проекта 1241. "Лунь" мог подниматься в воздух на высоту более 7 000 метров.

Как сообщил в 2015 году вебсайт Valuewalk.com, "Чайка" А-050 будет иметь скорость до 485 километров в час, а дальность 4 800 километров. Экраноплан сможет перевозить как минимум девять тонн груза или 100 пассажиров. А агентство Sputnik News сообщило, что русские могут установить на новом экраноплане ракеты "БраМос".

Ракета "БраМос" является версией противокорабельной ракеты П-800 "Оникс" (экспортная версия "Яхонт"), и ею вооружены некоторые корабли индийских ВМС. По данным Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies), "БраМос" развивает скорость до М=2,8 и имеет дальность пуска 500 километров. У ракеты 300-килограммовая боевая часть, и она предназначена для поражения надводных кораблей и наземных целей. Эту ракету можно применять с подводных лодок и с надводных кораблей.

Гарольд Хатчинсон (Harold C. Hutchison)