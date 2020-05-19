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ЦАМТО

Инженерные войска России продолжают совершенствовать средства поиска ВОП

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Инженерные войска. Архивное фото
Инженерные войска. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Чучадеев

ЦАМТО, 18 мая. Инженерные войска России продолжают совершенствовать средства поиска взрывоопасных предметов (ВОП). Одной из новинок стал глубинный металлоискатель МГ-1И.

Металлоискатель предназначен для дистанционного обнаружения самодельных взрывных устройств в металлических корпусах, крупных и средних металлических предметов, размещенных на глубинах до 5 м с селекцией металлов на цветные и черные, закладок фугасных снарядов, а также схронов с оружием и боеприпасами в различных средах – грунт, вода, строительные конструкции.

Миноискатель позволяет обнаруживать артиллерийскую минометную мину калибра 120 мм на глубине 3,2 м, снаряд 152 мм – до 3,5 м, авиационную бомбу ФАБ-100 – 5 м. Время непрерывной работы миноискателя составляет 4 часа, время приведения прибора в рабочее положение – 2 мин., скорость ведения поиска – 1-5 км/ч, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
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Минoбороны РФ
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