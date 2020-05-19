ВАСО продолжает производство и отгрузку агрегатов для Ил-76МД-90А

Второй построенный в 2019 году на АО "Авииастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0203). Ульяновск, октябрь 2019 года.

ЦАМТО, 18 мая. На ПАО "ВАСО" (входит в дивизион транспортной авиации ОАК Госкорпорации Ростех) завершено производство очередного комплекта агрегатов для тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

Его отгрузка на завод-финалист АО "Авиастар-СП" (г.Ульяновск) состоится в мае. Данные работы проводятся на базе Центра специализации по мотогондолам и пилонам для пассажирских и транспортных самолетов, действующего на ВАСО в рамках новой индустриальной модели ОАК.

"В рамках гособоронзаказа в этом году у нас запланировано производство пяти самолетокомплектов для Ил-76МД-90А, – сообщил и.о. управляющего директора ПАО "ВАСО" Александр Ярчевский. – В апреле в адрес "Авиастар-СП" мы отгрузили комплекты мотогондол, пилонов и рельс закрылков. В мае, согласно графикам, в Ульяновск отправится очередной комплект мотогондол и рельс закрылков. Работы ведутся по согласованным с "Авиастар-СП" срокам, с соблюдением противоэпидемических мер и санитарных норм.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".