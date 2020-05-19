Турция начинает строительство бетонной стены в сирийской провинции Хасеке

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С севера Сирии приходят сообщения о турецкой активности. В сообщениях говорится о том, что десятки турецких грузовых автомобилей со строительными материалами прибыли в провинцию Хасеке.

Отмечено, что грузовики помимо строительных материалов доставили в район сирийского города Рас-эль-Айн готовые бетонные конструкции, а также строительную технику и оборудование.

Сирийские источники сообщают, что всё это Турция собирается использовать для возведения бетонной стены на северо-востоке Сирии. Речь идёт о начале работ на сирийских территориях, которые в Анкаре называют «зоной безопасности». Эти территории населены преимущественно этническими курдами.

Сирийское информагентство SANA пишет о том, что турецкие власти и военные не уведомляли власти САР о начале строительства стены на территории страны. Именно по этой причине в Дамаске строительство, осуществляемое «под присмотром» турецких военных, называют незаконным. Незаконным власти Сирии считают и пребывания в САР турецкого военного контингента.

Ранее сообщалось, что бетонное заграждение турки уже возвели на севере провинции Алеппо. В планах у Турции – создание на севере САР буферной территории. Эту территорию Анкара желает видеть под своим полным контролем.

Тем временем, против турецких действий активно выступают курдские вооружённые отряды. Сегодня стало известно об очередном боестолкновении между турецкими военными и силами YPG. Бой завязался в районе населённого пункта Харбель (мухафаза Алеппо – прим. «Военного обозрения»). Сообщается о применении турецкими войсками ствольной артиллерии и миномётов. О потерях с обеих сторон пока не сообщается.