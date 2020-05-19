Семена рукколы проросли на Земле после шестимесячного нахождения на МКС

Ученые заявили, что исследование помогает понять биологические аспекты хранения и прорастания семян, что сыграет очень важную роль во время будущих космических полетов

ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. Семена рукколы проросли на Земле после полугодового нахождения на Международной космической станции (МКС) в рамках совместного научного проекта Британского космического агентства (UKSA) и Королевского садоводческого общества под названием Rocket Science. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба UKSA.

"Когда люди отправятся на Марс, им нужно будет найти способ прокормить себя там, а это исследование (в рамках проекта Rocket Science - прим. ТАСС) помогает нам понять биологические аспекты хранения и прорастания семян, что сыграет очень важную роль во время будущих космических полетов", - отметил британский астронавт Тимоти Пик. Он доставил 2 кг семян рукколы на МКС в декабре 2015 года в рамках научной космической экспедиции Principia ("Начало"). Полет проводился на ракете-носителе "Союз", а командиром экипажа был российский космонавт Юрий Маленченко.

Во время нахождения на МКС семена рукколы были подвергнуты воздействию радиации, механическим вибрациям и перегрузкам. После возвращения экипажа на Землю в июне 2016 года британские школьники высадили семена в почву, и они проросли.

Согласно результатам проведенных исследований, они росли медленнее семян, которые в космосе не находились. Тем не менее, растения показали высокую жизнеспособность. "Конечно, следует хорошо подумать над вопросом защиты семян от возможных вредоносных факторов, таких как космическая радиация и механические вибрации, однако они выжили, и мы можем стать на один шаг ближе к тому, чтобы отведать салат, выращенный на Марсе", - отметил доктор Джейк Чендлер, курирующий этот проект.

Ранее, в марте этого года, стало известно о результатах исследования, проведенного специалистами Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США, которые изучили образцы капусты, выращенной на борту МКС, и не нашли в них опасных микробов. Они подтвердили, что ее листья столь же питательны, как и у такого же овоща с земной грядки.