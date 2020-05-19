ТАНТК им. Бериева в январе-марте снизил чистый убыток в 4,5 раза при отсутствии продаж самолетов

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева. На переднем плане стоит базовый противолодочный самолет Ил-38Н авиации ВМФ России, рядом с ним самолет ДРЛО А-50 ВВС России, на заднем плане с флагом на киле китайский военно-транспортный самолет Ил-76.

Ростов-на-Дону. 18 мая. ИНТЕРФАКС - ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева" (ТАНТК, входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию") в январе-марте 2020 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 255,4 млн рублей, что в 4,5 раза меньше показателя за первый квартал 2019 года.

Согласно отчету компании, выручка снизилась в 7,9 раза до 313 млн рублей, себестоимость - в 21,7 раза до 155 млн рублей. В результате получена валовая прибыль в размере 158 млн рублей против 884,8 млн рублей валового убытка в первом квартале прошлого года.

В ТАНТК "Интерфаксу" пояснили, что в первом квартале прошлого года был сдан заказчику самолет Бе-200, который был достаточно убыточным. "То есть, в его отсутствие, соответственно, снижение выручки и снижение убытка в первом квартале. В этом году было только послепродажное обслуживание самолета и все", - сказали в компании.

Между тем, согласно отчету, прочие доходы предприятия увеличились в 2,4 раза до 194,7 млн рублей. Прочие расходы, наоборот, сократились в 1,7 раза, составив 79,5 млн рублей.

Кредиторская задолженность ТАНТК увеличилась с 13,1 млрд рублей на начало 2020 года до 13,7 млрд рублей на 31 марта, дебиторская - с 5,5 млрд рублей до 5,9 млрд рублей.

Как сообщалось, в 2019 году ТАНТК получил чистый убыток по РСБУ в размере 3,7 млрд рублей, что на 23,3% меньше показателя 2018 года. Выручка снизилась на 32,3% и составила 6,2 млрд рублей.