Войти
Интерфакс-АВН

ТАНТК им. Бериева в январе-марте снизил чистый убыток в 4,5 раза при отсутствии продаж самолетов

751
0
0
ТАНТК им. Бериева
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева. На переднем плане стоит базовый противолодочный самолет Ил-38Н авиации ВМФ России, рядом с ним самолет ДРЛО А-50 ВВС России, на заднем плане с флагом на киле китайский военно-транспортный самолет Ил-76.
Источник изображения: сегодня mil.news.sina.com.cn.

Ростов-на-Дону. 18 мая. ИНТЕРФАКС - ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева" (ТАНТК, входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию") в январе-марте 2020 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 255,4 млн рублей, что в 4,5 раза меньше показателя за первый квартал 2019 года.

Согласно отчету компании, выручка снизилась в 7,9 раза до 313 млн рублей, себестоимость - в 21,7 раза до 155 млн рублей. В результате получена валовая прибыль в размере 158 млн рублей против 884,8 млн рублей валового убытка в первом квартале прошлого года.

В ТАНТК "Интерфаксу" пояснили, что в первом квартале прошлого года был сдан заказчику самолет Бе-200, который был достаточно убыточным. "То есть, в его отсутствие, соответственно, снижение выручки и снижение убытка в первом квартале. В этом году было только послепродажное обслуживание самолета и все", - сказали в компании.

Между тем, согласно отчету, прочие доходы предприятия увеличились в 2,4 раза до 194,7 млн рублей. Прочие расходы, наоборот, сократились в 1,7 раза, составив 79,5 млн рублей.

Кредиторская задолженность ТАНТК увеличилась с 13,1 млрд рублей на начало 2020 года до 13,7 млрд рублей на 31 марта, дебиторская - с 5,5 млрд рублей до 5,9 млрд рублей.

Как сообщалось, в 2019 году ТАНТК получил чистый убыток по РСБУ в размере 3,7 млрд рублей, что на 23,3% меньше показателя 2018 года. Выручка снизилась на 32,3% и составила 6,2 млрд рублей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Продукция
Бе-200
Компании
ОАК
ТАНТК им. Бериева
Проекты
2020-й год
Похожие новости
22.01.2020
Как «Ил» стал производителем «золотых парашютов»
21.06.2019
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
12.11.2018
Airshow China 2018. Что крупнейший авиасалон мира принес России
06.09.2011
Авиапром - загружен.
19.01.2010
А.Федоров: "Для ОАК 2009 г был очень непростым"
26.03.2009
Иркутский авиазавод меняет амфибии на "сушки". Авиапредприятие завершает передачу производства Бе-200 в Таганрог
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 22:34
  • 21
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 19.05 22:33
  • 1
Два МРК проекта 22800 доставлены на ССЗ «Пелла» для достройки
  • 19.05 22:26
  • 10
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 19.05 22:23
  • 31
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 19.05 21:38
  • 61
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 19.05 20:41
  • 75
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 19.05 19:42
  • 4
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 19.05 19:39
  • 2088
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.05 19:34
  • 4
Rzeczpospolita (Польша): ядерная Польша? Не стоит спешить
  • 19.05 15:17
  • 3
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 19.05 11:18
  • 1
Носки как залог будущей победы
  • 19.05 11:02
  • 1
Засветились на радаре: ВКС получат новую технику для обнаружения ракет
  • 19.05 10:58
  • 1
Су-57 проходят завершающую стадию испытаний
  • 19.05 10:53
  • 2
Планы новых поставок российского вооружения Киргизии
  • 19.05 09:20
  • 61
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы