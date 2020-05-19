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Российская газета

В США рассказали о новом российском "морском монстре"

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Источник изображения: Валерий Матыцин/ТАСС

В России работают над созданием нового "морского монстра" - экраноплана А-050 "Чайка", который может стать "королем" в данном виде военной техники. Об этом написал обозреватель американского издания We Are The Mighty Гарольд Хатчинсон (Harold C. Hutchison).

По сведениям автора, разработку планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

- Во время холодной войны советские конструкторы предложили уникальное сочетание возможностей кораблей и самолетов и создали гибрид - экспериментальный "Каспийский монстр". Теперь Россия создает новый, - отмечает Хатчинсон.

"Каспийский монстр" стал основой для экраноплана-ракетоносца "Лунь". Эти машины развивали скорость до 550 километров в час, а максимальная высота полета составляла около семи километров. Вооружался экраноплан противокорабельным ракетным комплексом "Москит" (по классификации НАТО - SS-N-22 Sunburn, - прим. "РГ").

Ссылаясь на данные из открытых источников, автор пишет, что А-050 "Чайка" будет двигаться со скоростью около 480 километров в час, а дальность действия "морского монстра" составит около 4,8 тысячи километров. На борту экраноплана можно будет перевозить до девяти тонн груза или около 100 вооруженных бойцов.

По неподтвержденным сведениям, новые российские экранопланы будут вооружаться модификацией российско-индийских ракет класса "земля-поверхность" BrahMos, которая в свою очередь является одной из версий ракеты "Оникс".

Напомним, о разработке перспективного экраноплана стало широко известно после заявления министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в сентябре 2018 года. По его словам, летательный аппарат станет эффективным современным оружием, невидимым для радаров противника. Министр отметил, что применять экраноплан планируется преимущественно для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей.


Тимур Алимов

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
PJ-10 Brahmos
Москит
П-800 Оникс
Система наблюдения "Ратник"
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
NATO
Экраноплан
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