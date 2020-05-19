Al Mayadeen (Ливан): разрушительная политика Америки против гуманизма остальных. Кто впереди?

По мнению автора, мир стоит на грани катастрофы, по сравнению с которой Первая и Вторая мировые войны покажутся «не такой уж трагедией». Угроза неминуема, и гонка между двумя лагерями ускоряется. Кто окажется впереди: всеразрушающий Запад или гуманный и мудрый Восток?

Наверняка, вы рады слышать, как лидеры восточного блока - Россия, Иран и Китай - призывают остальные страны и, в первую очередь, Соединенные Штаты сотрудничать в решении проблем, возникших в связи с эпидемией коронавируса. Словно они повторяют слова революционного лидера Фиделя Кастро, когда-то сказавшего: "Мы не будем посылать ракеты, артиллерию и бомбы по всему миру, а только врачей, оказывающих гуманитарную помощь нуждающимся где бы то ни было". Он сказал это за несколько десятилетий до появления нового коронавируса, а сегодня сотни кубинских врачей едут в Европу, чтобы помочь спасти зараженных.

В то же время мы потрясены тем, что транслируют Соединенные Штаты через свои СМИ и должностных лиц. По их словам, ядерное оружие должно быть развернуто повсюду, что угрожает всему человечеству. Они используют такой предлог, как необходимость защиты национальных интересов, что является не чем иным, как жаждой аккумулировать как можно больше богатств в руках узкого круга лиц.

Что еще хуже, так это чувство унижения, которое хотят передать некоторые американские издания в связи с тем, что кубинские врачи прибывают в развитые страны мира и участвуют в борьбе за жизнь людей и будущее человечества. Они описывают Кубу как маленькое государство, осажденное Соединенными Штатами, но несмотря на это, кубинцы безвозмездно делают то, что великие империи не могут себе позволить, даже получая многое взамен.

Это два противоположных способа мышления: один призывает к миру, а другой слушает лишь своего бога - деньги. Что-то внутри вас начинает кричать: как остановить эту алчность? Жадность господствует в мире, нуждающемся в защите от различных эпидемий и болезней, дефицита продовольствия, лекарств, образования, в решении экологических проблем, возникших по причине алчности лиц, владеющих триллионами и продолжающих загрязнять воздух ради прибыли. Все это стало причиной глобального потепления, угрожающего всему человечеству. Но кто положит конец действиям тех, кто угрожает жизни на нашей планете, стремясь лишь к увеличению своей прибыли и накоплению богатств?

Это безумие охватило весь западный империалистический мир во главе с Соединенными Штатами Америки. Его лидеры чувствуют, по многим причинам, что отступление от планов по захвату мировых богатств маленькой группой людей в ущерб большинству населения - это угроза. С другой стороны, продолжается усиление мировых держав, способных перекрыть финансовые потоки и умерить жадность кучки империалистов. Это ставит мир на грань конфликта, на фоне которого Первая и Вторая мировые войны будут выглядеть не такой уж и трагедией.

Страх перед последствиями возможной войны между великими державами проистекает из опыта Второй мировой войны, а именно испытания ядерных бомб в Хиросиме и Нагасаки, по результатам которого Соединенные Штаты установили господство над большой частью мира. Вскоре после этого американская разведка (ЦРУ) создала цифровую коммуникационную систему - интернет, и, как следствие, разработки, которые быстро и в массовом порядке собирают информацию о каждом человеке. Это позволило американцам манипулировать обществом и социальной средой разных стран, а новая технология теперь осуществляет мониторинг за всем в современной цивилизации. Однако США хотят большего, они хотят контролировать весь земной шар. Всему этому способствует одержимость империалистическими идеями и жадность.

В свете этого огромного технологического скачка, включая развитие ядерного оружия, любое столкновение может повлечь за собой гибель сотен миллионов людей всего за несколько часов. Тем не менее Соединенные Штаты Америки и их западный имперский альянс, не колеблясь, бросают вызов и угрожают войной, используя все виды оружия и, в первую очередь, экономическую блокаду и влияние доллара.

Что касается микробиологического оружия, которое, как считают, откроет для мира новую страницу после коронавируса, еще слишком рано для его окончательного включения в нынешний контекст.

Восточные цивилизации противопоставляют западной угрозе свою мудрость, гибкость и отказ от вражды с другими народами. Они посылают недвусмысленные сообщения, призывая к глобальному сотрудничеству и разрядке напряженности, и не стесняются идти на уступки по разным вопросам. Они идут на поводу западных капризов, вероятно, с целью избежать конфликтов и разрушительных войн, хотя последние не прекращаются уже несколько десятилетий.

Тем не менее "высокомерный хозяин", который веками правил людьми, не удовлетворен этими уступками, а призывы к сотрудничеству для него ничего не значат. Никто кроме него не хочет так наращивать мощь и расширять влияние, равно как и в прошлом - в ходе колониальных войн и с помощью различных видов оружия и технологий.

Сегодня, перед лицом западного империализма, угрожающего всему человечеству, ядром которого являются американцы, мир нуждается в рациональных лидерах, продвигающих солидарность и противопоставляющих свои ценности и убеждения надвигающейся угрозе.

Мы можем противопоставить Западу духовное наследие Междуречья, воплощенное в христианстве и исламе, царящее на пространстве от Восточного Средиземноморья до Тегерана, включая Дамаск и Багдад. Мы также можем противопоставить ему китайское конфуцианство, маоистский социализм, дух православия, смешавшийся с русским социализмом, и латиноамериканский гуманизм, воплощенный в философии Кастро и его товарища Че Гевары, наследии кубинцев, а также в политике Мадуро в Венесуэле, Моралеса в Боливии и лидеров в других странах.

Угроза неминуема, и гонка между двумя лагерями ускоряется. Кто окажется впереди - всеразрушающий американо-сионистский лагерь или гуманизм остальных? Неужели эта "гуманная" толпа помешает планам Запада?

Правда в том, что именно на плечах этих гуманистов лежит ответственность за спасение человечества от возможного уничтожения!

Николя Таама (نقولا طعمة)