Суда гидрографической службы ЧФ завершили комплекс работ по обеспечению летней навигации

ЦАМТО, 18 мая. Экипажи судов гидрографической службы ЧФ завершили проведение лоцмейстерских работ по ревизии и замене плавучих предостерегательных знаков в морских акваториях пунктов базирования сил флота в Крыму и на Кавказском побережье.

Гидрографы флота провели проверку соответствия навигационных знаков стандартам, предъявляемым Международной Ассоциацией маячных служб, выполнили осмотр надводной и подводной частей знаков, оценили их плавучесть и функционирование системы энергообеспечения. Также в ходе выполнения работ была произведена замена отдельных частей светооптических аппаратов и аккумуляторов и, в случае необходимости, плавучих знаков в целом.

Выполненные специалистами гидрографической службы ЧФ лоцмейстерские работы связаны с обеспечением безопасности мореплавания кораблей флота и гражданских судов, осуществляющих заходы в порт Севастополь и другие базы флота.

Работы в акватории Черного моря выполняли порядка 10 гидрографических судов и катеров из состава гидрографической службы Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.