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Российская газета

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

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Источник изображения: rg.ru

В Северо-Енисейский район Красноярского края перебросили группировку военных для локализации вспышки коронавирусной инфекции на крупнейшем в РФ золотодобывающем предприятии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, около 200 военнослужащих, среди которых 77 военных врачей, переброшены в поселок Еруда. Кроме того, на борту Ил-76 ВКС РФ туда доставили порядка 100 единиц военной техники.

Напомним, в Северо-Енисейском районе в начале мая произошла вспышка коронавирусной инфекции на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК. Заболевание выявили у вахтовиков, работавших на объекте. На данный момент региональный Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование для выяснения источника заражения, точное число заболевших не сообщается.

Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, глава региона Александр Усс назвал ситуацию в вахтовом поселке достаточно серьезной. На данный момент там развернут мобильный госпиталь на 420 человек, также идет переброска оборудования для создания еще 180 койко-мест. Сформирована бригада врачей из 65 гражданских специалистов, которые наблюдают работников предприятия. Как уточнил на совещании опергруппы представитель компании "Полюс", которой принадлежит комплекс, на территории вахтового поселка введен карантин - запрещены въезд и выезд, перемещения ограничены, создана карантинная зона. На добывающем объекте также введено социальное дистанцирование, весь персонал оснащен средствами защиты и разбит на малочисленные группы. Проводится дезинфекция на местах проживания и работы сотрудников.

Специалисты Минобороны прибыли в регион очага по запросу местных властей. Сейчас группировка военных выдвинулась в Северо-Енисейский район. Для переброски личного состава и техники через Енисей создадут паромную переправу. В самом поселке Еруда военные развернут полевой лагерь на тысячу койко-мест. Кроме того, на место ЧП переброшен мобильный госпиталь на 100 человек, а также отряд РХБ защиты 41-ой армии.

По данным на 17 мая, на территории края выявлено 1765 случаев заражения COVID-19. Под наблюдением врачей на дому находятся 1118 человек. Скончались 18 пациентов.


Надежда Столярчук

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Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
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