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ЦАМТО

Спущен на воду четвертый корвет класса "Говинд-2500" для ВМС Египта

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Источник изображения: Фото: Naval Group

ЦАМТО, 18 мая. На военно-морской базе "Рас эль-Тин" (Александрия) состоялся спуск на воду третьего построенного в Египте совместно с французской Naval Group корвета класса "Говинд-2500" – (986) "Луксор" (Luxor).

Как сообщило 14 мая Минобороны Египта, на церемонии присутствовал главнокомандующий вооруженными силами и министр обороны и военной промышленности генерал-лейтенант Мухаммед Заки.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ВМС Египта четырех корветов класса "Говинд-2500" был подписан в июне 2014 года и вступил в силу в июле 2015 года. Соглашение предусматривало строительство в течение 29 месяцев головного корабля во Франции и трех дополнительных – на государственной судоверфи Alexandria Shipyard (Египет) в рамках соглашения о передаче технологий. Предположительно, общая стоимость программы строительства составила 1 млрд. евро (1,4 млрд. долл.). Контракт включает опцион на постройку двух дополнительных кораблей.

Церемония резки стали для строительства головного корвета (971) "Эль Фатех" состоялась на предприятии Naval Group в Лорьяне 16 апреля 2015 года. Корабль был передан ВМС Египта 22 сентября 2017 года и прибыл в Александрию 18 октября 2017 года. Спуск на воду второго корвета серии, (976) "Порт Саид", состоялся на предприятии Alexandria Shipyard 6 сентября 2018 года. Второй построенный в Египте корабль, (981) "Аль-Моэз" (Al-Moez), был спущен на воду 12 мая 2019 года.

Египетская версия "Говинд-2500" имеет длину 102 м, ширину – 16 м, водоизмещение – 2600 т и развивает максимальную скорость 25 узлов. Дальность плавания на скорости в 15 узлов составляет 3700 морских миль. Экипаж, включая вертолетный отряд, составляет до 80 человек.

Проект "Говинд-2500", выбранный Египтом, оснащен системой боевого управления SETIS разработки Naval Group. Интегрированная мачта закрытого типа обеспечивает круговое обнаружение. В состав оборудования мачты входит РЛС SMART-S, средства радиоэлектронной борьбы (в том числе пусковые установки ложных целей Sylena). Панорамный мостик обеспечивает обзор на 360 град.

Вооружение корветов класса "Говинд-2500" ВМС Египта составляют 16 зенитных управляемых ракет VL-MICA и восемь противокорабельных ракет MM40 "Экзосет", торпедные аппараты, 76-мм и две 20-мм артиллерийские установки. На каждом корвете может быть размещен один средний вертолет типа EC-725 "Кугар". Дополнительно корвет оснащается ГАС KINGKLIP и буксируемым сонаром CAPTAS-2.

В ходе посещения базы министр обороны также осмотрел прибывшую недавно в Египет третью подводную лодку класса "Тип-209/1400mod".

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Франция
Продукция
AS-332
Проекты
209 тип
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