С-500 «Прометей» способен «нанести удар» по программе F-35 и всей американской оборонной отрасли

Источник изображения: topwar.ru

На Западе пристально следят за тем, как в России продвигается реализация программы создания перспективного зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей». Напомним, что ранее представители производителя отмечали, что С-500 появится на вооружении российских частей и соединений в скором времени. Эти слова и сам факт скорого появления новейших ЗРК в Вооружённых силах России вызвали обеспокоенность в НАТО.

Обозреватель американского издания The National Interest Марк Эпископос назвал данные о скором принятии С-500 на вооружение в России «плохой новостью для НАТО».

Автор отмечает, что перспективный комплекс С-500 «Прометей», который он называет «Триумфатором-М», имеет целый ряд неоспоримых преимуществ перед ныне существующими ЗРК.

Из статьи:

Новое поколение российской противоракетной обороны С-500 может похвастаться множеством лучших в своем классе характеристик.

Предполагается, что комплекс способен задействовать противобаллистические ракеты на 600 километрах, что на 200 километров больше, чем у грозного С-400. Дальность полета С-500 соответствует не менее впечатляющей способности отслеживать и перехватывать до десяти ракетных боеголовок, летящих со скоростью более 4 миль в секунду (более 6,4 км/с – прим. «ВО»).

Один из главных вопросов, которым сегодня на Западе задаются в связи с разработкой С-500 Россией, состоит в том, сможет ли С-500 обнаруживать и при необходимости сбивать самолёты пятого поколения F-35 различных их модификаций. Ответ на этот вопрос важен в первую очередь для США. Ведь если для С-500 технология «стелс», реализованная на F-35, окажется открытой книгой, то это может нанести удар даже не по самому престижу F-35, а по его, если можно так выразиться, коммерческой программе.

F-35 – один из масштабнейших коммерческих проектов США в военно-технической отрасли за последние несколько десятилетий. Программа уже «съела» сотни миллиардов долларов, а потому производитель ожидает расширения объёмов закупок истребителей как в самих США, так и в странах-союзниках. И если вдруг выяснится, что радары С-500 «Прометей» «видят» F-35 в любых режимах полёта, если комплекс способен перехватывать ракеты, стоящие сегодня на американском вооружении, то это будет удар ниже пояса для всей американской оборонки, включая ту самую программу истребителя пятого поколения.

На таком фоне дополнительный козырь появится у российского истребителя нового поколения Су-57, который готовят к постановке на вооружение ВКС. Заключается он в том, что для современного истребителя «стелс»-технология играет далеко не передовую роль. Куда более важны другие параметры самолёта, включая его маневренность, которую определяют в том числе его двигатели.