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ТАСС

Бывший журналист "Коммерсанта" Иван Сафронов стал советником главы Роскосмоса

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Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Он будет заниматься выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Бывший журналист издательского дома "Коммерсантъ" Иван Сафронов назначен советником по информационной политике гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом ТАСС сообщил источник в госкорпорации.

"Приказ подписан, Сафронов приступил к выполнению служебных обязанностей советника Рогозина", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что новый советник главы Роскосмоса "будет заниматься выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, также ему доверено кураторство ряда спецпрограмм Роскосмоса".

Сафронов подтвердил ТАСС свое назначение.

Иван Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности "журналистика". В 2010-2019 годах - корреспондент и спецкорреспондент "Коммерсанта", в 2019-2020 годах - спецкорреспондент газеты "Ведомости". Занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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