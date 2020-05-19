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Известия.ru

Пилотом разбившегося в Канаде самолета ВВС оказалась женщина

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Источник изображения: Фото: Royal Canadian Air Force/Handout via REUTERS

При крушении самолета пилотажной группы ВВС Канады The Snowbirds погибла его пилот капитан Дженнифер Кейси, сообщил 17 мая телеканал CTV.

Отмечается, что на службу в ВВС она поступила в 2014 году после завершения журналистской карьеры, а в 2018-м вошла в пилотажную группу и стала ее представителем по связям с общественностью.

Самолет разбился вскоре после вылета из аэропорта Камлупса, рухнув на жилой дом. На борту находились двое пилотов, оба успели катапультироваться. Один из летчиков был госпитализирован с травмами разной степени тяжести.

Данные о пострадавших на земле не поступали.


15 мая сообщалось, что американский истребитель F-22 разбился в штате Флорида.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Продукция
F-22
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