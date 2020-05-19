Пилотом разбившегося в Канаде самолета ВВС оказалась женщина

При крушении самолета пилотажной группы ВВС Канады The Snowbirds погибла его пилот капитан Дженнифер Кейси, сообщил 17 мая телеканал CTV.

Отмечается, что на службу в ВВС она поступила в 2014 году после завершения журналистской карьеры, а в 2018-м вошла в пилотажную группу и стала ее представителем по связям с общественностью.

Самолет разбился вскоре после вылета из аэропорта Камлупса, рухнув на жилой дом. На борту находились двое пилотов, оба успели катапультироваться. Один из летчиков был госпитализирован с травмами разной степени тяжести.

Данные о пострадавших на земле не поступали.

15 мая сообщалось, что американский истребитель F-22 разбился в штате Флорида.