Экипажи истребителей отработали дозаправку в воздухе

Более 20 экипажей Су-24М, Су-34 и Су-30СМ отработали дозаправку в полете. Воздушный танкер — самолёт-заправщик Ил-78. За один вылет Ил-78 пополняет топливом 8-10 самолётов. Дозаправка производится на высоте до 6 тыс. м. Скорость самолётов — 600 км/ч, дистанция — около 20 м.

Более 20 экипажей Су-24М, Су-34 и Су-30СМ отработали дозаправку в полете. Воздушный танкер — самолёт-заправщик Ил-78. За один вылет Ил-78 пополняет топливом 8-10 самолётов. Дозаправка производится на высоте до 6 тыс. м. Скорость самолётов — 600 км/ч, дистанция — около 20 м.