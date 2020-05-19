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Известия.ru

Балтийский флот получит шесть малых ракетных кораблей «Каракурт»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В ближайшее время Балтийский флот получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» и проведет испытания морского варианта зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

«Корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения кораблями новых поколений. В частности, в ближнесрочной перспективе надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800», — заявил адмирал.

Евменов подчеркнул, что четыре таких корабля будут оснащены морским ЗРПК «Панцирь». При этом в ближайшее время запланированы испытания данного комплекса на первом корабле проекта «Каракурт» — МРК «Одинцово».

Данное заявление он сделал в рамках своего поздравления с Днем Балтийского флота, который отмечается 18 мая.

В апреле стало известно, что морские «Панцири» прошли испытания на малом ракетном корабле «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт». Специализированное вооружение предназначено для борьбы с ударными вертолетами, штурмовой авиацией, крылатыми и противокорабельными ракетами.

По словам экспертов, с его появлением МРК сможет буквально «выжигать» все воздушные цели в радиусе 20 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
22800 МРК
БФ
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