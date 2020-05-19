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Известия.ru

В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Dennis Owen

Самолет пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds разбился возле аэропорта города Камлупс в провинции Британская Колумбия. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщила пресс-служба Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF).

«Наша приоритетная задача в настоящее время — определить состояние личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб. При необходимости будет предоставлена дополнительная информация», — говорится в сообщении ВВС в Twitter.


К месту происшествия отправились экстренные службы и спасательные воздушные суда, сообщили в пресс-службе аэропорта Камлупса.

По данным издания Global News, самолет упал в жилом районе вскоре после взлета. Двое пилотов успели катапультироваться. Отмечается, что один летчик скончался, а другой был доставлен в ближайшую больницу на карете скорой помощи.


15 мая американский истребитель пятого поколения F-22 разбился в штате Флорида. Пилот успел катапультироваться. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. Другие люди в результате ЧП не пострадали.

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Страны
Великобритания
Канада
Колумбия
США
Продукция
F-22
Проекты
Истребитель 5 поколения
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