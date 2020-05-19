В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС

Самолет пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds разбился возле аэропорта города Камлупс в провинции Британская Колумбия. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщила пресс-служба Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF).

«Наша приоритетная задача в настоящее время — определить состояние личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб. При необходимости будет предоставлена дополнительная информация», — говорится в сообщении ВВС в Twitter.

The #RCAF has been made aware that a Canadian Forces Snowbirds aircraft crashed in the vicinity of Kamloops, BC. Our priority at this time is determining the status of our personnel and supporting emergency personnel. When appropriate, more information will be made available. — Royal Canadian Air Force (@RCAF_ARC) May 17, 2020

К месту происшествия отправились экстренные службы и спасательные воздушные суда, сообщили в пресс-службе аэропорта Камлупса.

По данным издания Global News, самолет упал в жилом районе вскоре после взлета. Двое пилотов успели катапультироваться. Отмечается, что один летчик скончался, а другой был доставлен в ближайшую больницу на карете скорой помощи.

15 мая американский истребитель пятого поколения F-22 разбился в штате Флорида. Пилот успел катапультироваться. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. Другие люди в результате ЧП не пострадали.