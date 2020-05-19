Войти
Lenta.ru

В США испугались нового «морского монстра» из России

418
0
0
Источник изображения: Фото: @EmbassyofRussia

Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty.

В публикации со ссылкой на твит посольства России в ЮАР от июля 2017 года утверждается, что введение в эксплуатацию судна на динамической воздушной подушке запланировано на 2020 год. Отмечается, что A-050 станет развитием экспериментального «Каспийского монстра», который лег в основу советского экраноплана-ракетоносца «Лунь».

We Are The Mighty, ссылась на открытые источники, пишет, что A-050 может перемещаться со скоростью до 480 километров в час на дальность до 4,8 тысячи километров и способен переносить не менее девяти тонн грузов. В качестве оружия перспективный экраноплан может получить сверхзвуковые ракеты наподобие индийско-российских PJ-10 BrahMos.

В сентябре 2018 года российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о разработке военного экраноплана, отличительной особенностью которого станет наличие ракетного вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
ЮАР
Продукция
PJ-10 Brahmos
Система наблюдения "Ратник"
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
Экраноплан
Похожие новости
19.05.2020
We Are The Mighty (США): забудьте про Годзиллу, Россия строит нового морского монстра
19.05.2020
В США рассказали о новом российском "морском монстре"
24.12.2015
Тематика ВТС станет одной из центральных в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву
09.09.2015
Уроки МАКСа-2015 — часть I
22.06.2015
Военно-морской акцент "Армии-2015"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 22:34
  • 21
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 19.05 22:33
  • 1
Два МРК проекта 22800 доставлены на ССЗ «Пелла» для достройки
  • 19.05 22:26
  • 10
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 19.05 22:23
  • 31
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 19.05 21:38
  • 61
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 19.05 20:41
  • 75
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 19.05 19:42
  • 4
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 19.05 19:39
  • 2088
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.05 19:34
  • 4
Rzeczpospolita (Польша): ядерная Польша? Не стоит спешить
  • 19.05 15:17
  • 3
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 19.05 11:18
  • 1
Носки как залог будущей победы
  • 19.05 11:02
  • 1
Засветились на радаре: ВКС получат новую технику для обнаружения ракет
  • 19.05 10:58
  • 1
Су-57 проходят завершающую стадию испытаний
  • 19.05 10:53
  • 2
Планы новых поставок российского вооружения Киргизии
  • 19.05 09:20
  • 61
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы