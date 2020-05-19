Балтфлот вскоре получит 4 новых корабля, вооруженных "Калибрами" и "Панцирями"

Испытания комплекса "Панцирь-М" пройдут на малом ракетном корабле "Одинцово"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Балтийский флот в ближнесрочной перспективе получит серию из шести малых ракетных кораблей проекта 22800 с крылатыми ракетами "Калибр", четыре из них также будут вооружены корабельными зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-М", испытания которого вскоре пройдут на малом ракетном корабле "Одинцово", сообщил в понедельник главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"В ближнесрочной перспективе надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800. Четыре из них будут нести на своем борту морской вариант комплекса "Панцирь". Первым таким кораблем станет малый ракетный корабль "Одинцово", на котором в ближайшее время пройдут испытания комплекса "Панцирь", - приводят в пресс-службе флота слова поздравительной телеграммы главкома морякам-балтийцам, направленной по случаю 317-й годовщины создания Балтийского флота.

"Одинцово", третий корвет проекта 22800, заложили на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" под наименованием "Шквал" 29 июля 2016 года, спустили на воду 5 мая 2018 года. "Одинцово" стал первым кораблем в серии, получившим морскую версию "Панциря".

Малые ракетные корабли проекта 22800 оснащены высокоточным комплекс "Калибр" с крылатыми ракетами, современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами. Корабли предназначены для действий в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно.