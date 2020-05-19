В меру «Ретивый»: Черноморский флот усилят «невидимым» кораблем

Корабль-невидимка усилит Черноморский флот. Речь о новейшем корвете проекта 20380 «Ретивый», который войдет в состав ЧФ до конца года. Он выполнен по технологии радиолокационной незаметности для радаров противника. Корабль станет выполнять задачи сторожевого — нести дозор, охранять караваны, защищать их от ударов с воздуха и из-под воды. Хотя на других флотах корветы используют как ракетно-артиллерийские боевые единицы, предназначенные для борьбы с надводными силами врага. Эксперты отмечают, что «Ретивый» укрепит южное стратегическое направление.

Корабль-невидимка усилит Черноморский флот. Речь о новейшем корвете проекта 20380 «Ретивый», который войдет в состав ЧФ до конца года. Он выполнен по технологии радиолокационной незаметности для радаров противника. Корабль станет выполнять задачи сторожевого — нести дозор, охранять караваны, защищать их от ударов с воздуха и из-под воды. Хотя на других флотах корветы используют как ракетно-артиллерийские боевые единицы, предназначенные для борьбы с надводными силами врага. Эксперты отмечают, что «Ретивый» укрепит южное стратегическое направление.

Средиземноморский вояж

Ожидается, что «Ретивый» войдет в состав Черноморского флота до конца нынешнего года, рассказали «Известиям» источники в главкомате ВМФ и ЧФ. Правда, не исключено, что передача состоится в 2021-м. В настоящее время на ЧФ уже сформирован экипаж, который в начале мая прибыл в Санкт-Петербург для подготовки. Офицеры и матросы находятся в учебном центре, где знакомятся с новыми для них системами вооружения и оборудованием. «Ретивый» станет первой боевой единицей проекта 20380 в составе ЧФ. В дальнейшем флот должен будет получить еще два таких корабля.

Корветы этого проекта получились универсальными и безусловно усилят не только ЧФ, но и всё стратегическое южное направление, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Долго находиться в отрыве от баз небольшим по размерам кораблям тяжело, — отметил эксперт. — Они должны действовать в ближней морской зоне, в первую очередь в Черном море. В то же время в Средиземном море из двух–трех таких боевых единиц можно организовать мобильно-поисковую группу, которая станет вести патрулирование, а при необходимости и сопровождать гражданские суда. Сирийский порт Тартус, где есть небольшая российская база, вполне подходит для места стоянки — там экипажи могли бы отдохнуть, пополнить запасы и провести мелкий ремонт.

Эти корветы разрабатывались как сторожевые корабли (СКР) и в составе ЧФ займутся своей непосредственной работой, согласен военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Раньше из-за нехватки кораблей их активно использовали в дальней морской зоне, — рассказал он. — Корветы Балтийского флота данного проекта ходили в Северную Атлантику и Красное море. Тихоокеанские — посещали Южно-Китайское море. В ходе этих походов выяснилось, что проект получился удачным — не было зафиксировано ни одной серьезной поломки.

На ЧФ ударный кулак составляют дизельные подводные лодки и новейшие фрегаты проекта 11356, вооруженные «Калибрами», а также флагманский крейсер «Москва». «Ретивый», имеющий на вооружении мощные противокорабельные ракеты и комплексы ПВО, всегда может их усилить, отметил специалист.

Фактически корвет способен заменить три класса боевых единиц прибрежной зоны — малые противолодочные, а также малые ракетные корабли (МРК) и катера, резюмировал Валентин Селиванов. Причем сделать это эффективно, так как имеет самое современное оборудование и вооружение.

Инновационный невидимка

Корветы проекта 20380 были спроектированы по последнему слову техники — с использованием стелс-технологий. Их надстройки изготовлены из многослойных композиционных материалов, что серьезно снизило заметность в радиолокационном диапазоне.

Подводная часть корпуса получила обводы, которые позволили снизить сопротивление воды на скорости около 30 узлов примерно на четверть. За счет этого корабль стал быстрее на 1,5–2 узла.

В арсенале «Ретивого» — противокорабельный комплекс «Уран» с пусковыми установками для ракет Х-35, имеющими дальность стрельбы до 260 км. Один такой боеприпас гарантировано пустит на дно судно водоизмещением до 5 тыс. т.

Он также вооружен универсальной 100-мм артиллерийской установкой А-190 с дальностью стрельбы 21,3 км и скорострельностью до 80 выстрелов в минуту. Ее башня построена с применением стелс-технологий и имеет характерные ломаные формы.

Для ПВО корвет получил зенитный ракетный комплекс «Редут» с дальнобойными ракетами. Сейчас это самая мощная и эффективная зенитная система, которую устанавливают на корабли ВМФ, — она может одновременно наносить удар по 16 целям на расстоянии до 400 км.

Также на его борту есть система противоторпедной защиты — 330 мм «Пакет-НК». Она может использоваться как против атакующих вражеских торпед, так и подводных лодок. Помимо этого, корабль имеет гидроакустическую станцию «Минотавр-М» с протяженной буксируемой антенной, что позволяет эффективно обнаруживать субмарины противника. Для их поиска есть вертолет Ка-27ПЛ постоянного базирования.

Наконец, на корвете установлена автоматическая система управления (АСУ), которая позволяет в режиме реального времени передавать любые данные с одного корабля на другой. АСУ может грамотно распределить цели между несколькими плавсредствами, гарантируя, что одно и то же судно, самолет или крылатая ракета без необходимости не будут атакованы дважды.

Имя «Ретивый» в ВМФ передается из поколения в поколение. В годы Великой Отечественной войны на Тихоокеанском флоте нес боевую службу сторожевик с таким же названием. А с 1976 по 1995 год — СКР проекта 1135.

Уже сейчас можно сказать, что корабли данного проекта войдут в историю. Благодаря им в российском ВМФ появился новый класс — корвет. В странах НАТО к ним отнеслись с предельным уважением и даже причислили к фрегатам. Это объяснили тем, что водоизмещение российских одноклассников «Ретивого» по существующей западной классификации оказалось слишком большим для корветов.

Сейчас ЧФ активно развивается, получая новую технику. Только в 2020 году в его состав войдут 16 новых кораблей и судов обеспечения. Среди них — МРК проекта 22800 «Каракурт». Кроме того, после ремонта вступит в строй флагман — гвардейский ракетный крейсер «Москва». Ожидается, что уже в июле он отправится в Средиземное море.