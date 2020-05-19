Поддали пару: военные начали бороться с COVID-19 горячим туманом

Новый способ дезинфекции зданий и техники в разы эффективнее, чем обработка жидкостями или порошками

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) перешли на новый метод дезинфекции зданий и техники от COVID-19. Мобильные группы обеззараживают их горячим паром. Дезинфицирующее средство превращают в мощный газокапельный поток и распыляют с помощью специальной тепловой машины. Такой способ позволяет за считаные минуты обработать внешние и внутренние поверхности объектов, включая самые труднодоступные полости, куда жидкие или порошковые средства не попадают. Кроме того, эта практика экономит массу времени.

Призвали из резерва

Принципиальное решение применять горячий пар для спецобработки объектов уже принято, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

Первыми к использованию этого способа приступили подразделения РХБЗ Южного военного округа. Они задействовали тепловые машины ТМС-65У, а также мобильные генераторы. Применяют их для дезинфекции нежилых помещений большой площади.

Тепловая машина ТМС-65У Источник изображения: Фото: youtube.com/Zoltan 1980

Тепловая машина ТМС-65 и ее модификации на шасси грузовика «Урал» в военное время предназначены для дегазации и дезактивации техники, вышедшей из зараженной зоны, а также для постановки аэрозольных завес. В мирное время технику неоднократно привлекали для ликвидации последствий техногенных аварий. Мощный двигатель позволяет обработать за час 30–40 единиц крупногабаритной техники. А если подогнать машину к окнам здания, то она может быстро провести обеззараживание внутренних помещений первого и второго этажей.

Огонь по щелям

В связи с особой опасностью новых видов заражения появилась необходимость тщательно промывать полости техники — пространство под днищем автомобиля, под крыльями и т.д., отметил военный эксперт Олег Желтоножко. И в этом смысле газовый способ гораздо эффективнее обычного распыления жидких растворов.

— Высокоэнергетический пар проникает в любые полости в силу своих физических характеристик, — пояснил специалист. — Облако лучше покрывает обрабатываемую поверхность, чем струя жидкости или порошок. То же самое касается помещений.

Вирусы не находятся всё время в воздухе, а оседают на поверхности, добавил эксперт. И там, где есть какое-то загрязнение, они задерживаются на более длительное время. А промыть все щели вручную зачастую просто невозможно.

— Применение ТМС-65У значительно сократит время и сэкономит много сил и средств. Иначе людям надо долго ходить с распылителями. Каждого из них надо защитить, а после работы продезинфицировать одежду. Если же она одноразовая, получается огромный объем зараженного мусора и т.д. Специальная техника решает все эти проблемы, — рассказал Олег Желтоножко.

Военнослужащие подразделения войск РХБЗ дезинфицируют столовую сборного пункта военного комиссариата Ростовской области перед приездом первых призывников Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Для санобработки производственных объектов используют раствор дветретиосновной соли гипохлорита кальция (ДТСГК) и другие соединения, способные разрушать белок, рассказал «Известиям» доцент кафедры биофизики МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

— Это хлорсодержащие дезинфицирующие средства, — сообщил «Известиям» специалист. — Насколько они лучше обычной хлорной извести, без информации о точном составе сказать сложно. Думаю, что точно не хуже. Но необходимо учитывать, что все эти вещества токсичны. Применять их в помещениях, где постоянно проживают люди, я бы не рекомендовал.

По словам источников «Известий» в военном ведомстве, для обработки помещений, где проживают люди, подразделения РХБЗ используют несколько типов специальных растворов, но их название и состав не разглашаются.

Помощь гражданским

В настоящее время в каждом военном округе есть отдельная бригада РХБЗ, а в составе каждой общевойсковой армии — полк. В последние годы силы и средства частей и подразделений химической защиты активно участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий. В прошлом году военнослужащие РХБЗ Центрального военного округа помогали ликвидировать последствия наводнений в Тулуне и Забайкалье. А в марте нынешнего года солдаты и офицеры 27-й отдельной бригады Западного военного округа были переброшены в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией.

Российский военнослужащий во время дезинфекции автобусной остановки у дома престарелых в Ломбардии, Италия, апрель 2020 года Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Когда инфекция проникла в Россию, на базе армейских и окружных полков и бригад РХБЗ начали формировать мобильные группы спецобработки, которые сегодня активно действуют на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

С начала распространения нового коронавируса на территории России Минобороны стало постепенно подключать свои ресурсы для помощи гражданским структурам. Во многих регионах сейчас строят многофункциональные военные медицинские центры. Кроме того, расширен перечень лиц, которые могут обращаться в батальонные и полковые медпункты: в него вошли родственники офицеров, отставники, служащие других силовых ведомств, а в экстренных случаях — все нуждающиеся.

Также в связи с пандемией оборонное ведомство решило отправить курсантов и слушателей академий по домам досрочно, а для призывников ввело строгие профилактические меры. На призывных пунктах созданы посты контроля, где проверят состояние здоровья молодых людей. Команды призывников разделят, а контакты между ними исключат. Прибыв к месту службы, все новоявленные солдаты пройдут двухнедельный карантин.

Алексей Рамм, Роман Крецул, Анна Урманцева