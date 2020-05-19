Аналог тяжелой российский БМП Т-15 "Армата" создается в Китае

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В Китае будет создана тяжелая боевая машина пехоты, оцениваемая многими экспертами как аналог российской Т-15 "Армата".

В металле эта машина еще не демонстрировалась, но год назад на выставке вооружений в Объединенных Арабских Эмиратах был представлен ее макет.

Тогда же сообщалось, что она будет выполнена на шасси основного боевого танка VT-4. Мощность двигателя составит 1300 л.с. Максимальная скорость - не менее 70 км/ч.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Соответственно танковым будет и уровень защищенности. И, хотя на макете была установлена башня с 100-мм и 30-мм пушками и 7,62-мм пулеметом, не исключается, что на настоящей машине вооружение будет другим. Например, в необитаемом боевом модуле появится новейшая 40-мм пушка с телескопическими боеприпасами. Сообщалось, что ее бронебойно-подкалиберный снаряд с начальной скоростью 1450 м/с способен пробивать на дистанции в один километр вертикально установленную стальную броню толщиной 130 мм.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Особенностью этой бронемашины является также то, что задняя проекция прикрывается двумя 12,7-мм пулеметами. Учитывая, как китайцы быстро создают различные новые образцы боевой техники, вполне вероятно, что опытный образец тяжелой БМП будет представлен уже в ближайшее время.

Дмитрий Лемешко