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Вячеслав Ермолин

29-й успешный запуск года. США. Военный запуск. «Космический самолет» X-37

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Секретный, единственный… Чем занимается для американской военщины на орбите никому не известно. Считается, что является платформой для отработки перспективных военных космических технологий. Конспирологи считают, что это «космический перехватчик» для инспекции (и уничтожения ?) спутников противника. Или для доставки бомб для сброса на супостата…


Отсутствие информации порождает страхи и фантазии. Скорее всего никаких впечатляющих возможностей по смене орбит и проведения энергичных маневров нет из-за ограничений двигательной установки (что подтверждается его пассивным поведением на орбите в прошлые миссии). Обладает двумя качествами — возможность возвращения на Землю с результатами экспериментов и образцами оборудования, а также длительное время активной работы на орбите (более 2-х лет). На вооружении стоит два аппарата. Сейчас, но это не точно, полетел номер 1. Параметры орбиты и время предстоящего полета неизвестны.


Еще одной особенностью этого полета является некий «сервисный модуль», прикрепленный к кормовой части аппарата. Объем штатного грузового отсека ограничен. Поэтому решили прикрутить дополнительный модуль к «самолету», который возвращаться на Землю не будет, но позволяет разместить дополнительное оборудование.

Среди известного оборудования и экспериментов (есть и такие) будет микроспутник от курсантов ВВС, семена и материалы от НАСА (для проверки длительного экспонирования в открытом космосе) и некий агрегат от военных моряков для преобразования солнечной энергии в микроволновое направленное излучение для передачи на Землю.

Из особенностей, которые всегда отмечают — он многоразовый (но не от Маска. а от Boeing (ф-у-у)) и выводится на орбиту (в пяти миссиях из шести) на РН Atlas V, на которой стоят российские двигатели РД-180. Впрочем, SpaceX тоже получила контракт от военных на один запуск (5-я миссия), который успешно реализовала в 17-м году.


Моя инфографика по запуску.


Инфографика к военному "космическому самолету X-37B" (Автор: Вячеслав Ермолин).
Источник: https://habr.com/

Инфографика к запуску "космического самолета" X-37B (Автор: Вячеслав Ермолин).
Источник: https://habr.com/

Две ссылки на дополнительные материалы по этой миссии:


Автор: Вячеслав Ермолин

Права на данный материал принадлежат Вячеслав Ермолин
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
X-37
РД-180
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
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