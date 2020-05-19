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Военное обозрение

В США озвучили официальные данные о целях запуска роботизированного космоплана X-37B

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Источник изображения: topwar.ru

С космодрома на мысе Канаверал состоялся очередной старт американского роботизированного космоплана X-37B, разработанного корпорацией «Боинг». Космический аппарат стартовал с помощью ракеты-носителя Atlas V. Это уже шестой полёт одного из наиболее секретных космических аппаратов современности.

Первый свой полёт роботизированный космоплан X-37B совершил 10 лет назад – весной 2010 года. При этом ни в одном из пяти предыдущих случаев в NASA не сообщали обо всех конкретных целях миссий аппарата.

На данный момент основной неофициальной версией о целях X-37B является следующая: космоплан используется Космическими силами США в качестве средства космической разведки.

В самих же Космических силах Соединённых Штатов озвучили следующие официальные данные о целях очередного запуска космоплана:

Аппарат используется для различного рода экспериментов и исследований, он позволяет проверить различные космические системы, их работу и эффективность.

В ведомстве отмечают, что в рамках шестой миссии X-37B будет проведён эксперимент со спутником FalconSat-8, а также будут отработаны «параметры воздействия на различные материалы в условиях ближнего космоса». Что кроется за фразой «воздействие на материалы», пока остаётся загадкой.

Дополнительно в США заявляют, что на борту космоплана «продолжится реализация программы по выращиванию из семян растений (включая воздействие радиации на семена), а также эксперименты с микроволновой энергией». Что мешает американскому аэрокосмическому агентству ограничиться экспериментами с выращиванием растений из семян на борту Международной космической станции, не сообщается.

Ролик с некоторыми параметрами запуска и данными о самом космоплане:

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США
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Atlas V
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