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НАСА представило правила освоения Луны

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Источник изображения: Фото: REUTERS / Shamil Zhumatov

НАСА представило соглашение Artemis Accords, в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории. Документ опубликован на сайте организации.

Так, например, согласно десяти новым принципам, указанным в соглашении, теперь вводится понятие «безопасных зон» вокруг будущих лунных баз. Кроме того, НАСА предлагает публичный обмен полученными научными данными, а также регистрацию космических аппаратов на Луне.

Вдобавок документ предполагает, что страны-участники соглашения обязуются защищать все места и артефакты на спутнике, имеющие историческую ценность. Также, чтобы не допустить образования космического мусора, они должны будут утилизировать неиспользуемую аппаратуру.

Помимо прочего, разрешается добыча и использование ресурсов Луны, поскольку считается, что это критически важный аспект для исследования космического пространства.

Ранее в мае сообщалось, что НАСА предпочитает сотрудничать в программе освоения Луны с теми партнерами, которые разделяют западные ценности в космонавтике. «Мы хотим не только отправить астронавтов на Луну, мы хотим продвигать наши ценности вперед», — сказал заместитель администратора НАСА Майк Голд.

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